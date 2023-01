19 gen 2023 11:49

IL DUBBIO AMLETICO DEI TEDESCHI IMPANTANA LA NATO (E L’UCRAINA) – SCHOLZ A PAROLE PROMETTE DI SOSTENERE KIEV, MA NON DÀ IL VIA LIBERA ALLA FORNITURA DEI CARRI ARMATI LEOPARD. E LA POLONIA ANNUNCIA CHE POTREBBE FARE DA SÉ, SENZA L’AUTORIZZAZIONE DI BERLINO (NECESSARIA PERCHÉ IL BREVETTO DEI TANK È TEDESCO) – AL VIA IL VERTICE DI RAMSTEIN, TRA LE PREOCCUPAZIONI DEGLI AMERICANI: ZELENSKY BRUCIA ARTIGLIERIA COME NOCCIOLINE, E WASHINGTON È COSTRETTA AD ATTINGERE ALLE SUE RISERVE IN COREA E ISRAELE…