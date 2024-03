LA DUCETTA “VOTA” FEDRIGA – SALVINI SI LAMENTA CON I FEDELISSIMI: "ADESSO GIORGIA VUOLE SCEGLIERSI PURE IL SEGRETARIO DEGLI ALTRI PARTITI". MELONI TIFA PERCHÉ IL PRESIDENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA FACCIA FUORI IL CAPITONE E PRENDA LA GUIDA DEL CARROCCIO (MAGARI DOPO LE EUROPEE CHE SI ANNUNCIANO COME UN BAGNO DI SANGUE PER LA LEGA) – VOCI DAL CERCHIO MAGICO MELONIANO: “FEDRIGA È PRAGMATICO, NON FAREBBE TROPPE STORIE. E POI HA PIÙ O MENO LA STESSA ETÀ DI GIORGIA” – LA PREMIER NON GRADIREBBE INVECE LE OPZIONI GIORGETTI E ZAIA PERCHÉ…

A Matteo Salvini proprio non piace come Giorgia Meloni si rapporta con gli alleati di governo. E non è soltanto un fatto di soprannomi, quei nomignoli che i due si affibbiano vicendevolmente. "Adesso vuole scegliersi pure il segretario degli altri partiti" ha raccontato il Capitano ai fedelissimi. [...]

La leader di Fratelli d'Italia vorrebbe Fedriga a capo del Carroccio. "Il governatore del Friuli-Venezia Giulia è un pragmatico, non farebbe troppe storie. E poi ha più o meno la stessa età di Giorgia, quindi ci sarebbe un'intesa maggiore che con Salvini, politico troppo ‘anziano’ per stare ai diktat della Meloni" si sente dire in coro tra i maggiorenti di Fratelli d'Italia.

Fedriga piace alla Meloni, piace a Donzelli e a tutti i big di via della Scrofa se non altro per ragioni anagrafiche. Nessuno nei suoi confronti soffre di complessi di inferiorità. Bocciati senza appello Giorgetti e Zaia: il primo giudicato troppo vicino a Mario Draghi e al Quirinale, l'altro ha carattere e personalità. Alla lunga il conflitto con Giorgia sarebbe inevitabile. [...]

La realtà però è un'altra. Il Capitano all'interno della Lega è blindatissimo (i delegati sono tutti suoi) e, diversamente da quanto scrivono i giornaloni, non è affatto obbligato a convocare il congresso quest'anno. Ma a palazzo Chigi avranno capito?

