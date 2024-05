29 mag 2024 19:56

LA DUCETTA SA COME FAR INCAZZARE MATTARELLA – PARLANDO DELLA RIFORMA DEL PREMIERATO, GIORGIA MELONI RIDUCE A “FALLA DEL SISTEMA” IL “RUOLO DI SUPPLENZA” DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: “COMUNQUE DEVE SCHIERARSI IN QUALCHE MANIERA, E NON AIUTA LA SUA FUNZIONE DI GARANZIA. NON È VERO CHE NON C’È IL CONTRAPPESO...” – IL SENATO APPROVA L'ARTICOLO 4 DELLA RIFORMA, CHE ELIMINA LA CONTROFIRMA DEL GOVERNO SU UNA SERIE DI ATTI PROPRI DEL CAPO DELLO STATO...