18 giu 2024 18:50

LA DUCETTA TIRA DRITTO SUL PREMIERATO – CON 109 SÌ, 77 NO E UN ASTENUTO, IL SENATO HA DATO IL VIA LIBERA ALLA “MADRE DI TUTTE LE RIFORME”. IL PROVVEDIMENTO PASSA ORA ALLA CAMERA – MELONI ESULTA: “UN PRIMO PASSO IN AVANTI PER RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA” – PER TUTTA RISPOSTA, LA LEGA PREPARA LA BATTAGLIA SULL'AUTONOMIA, CHE ACCELERA L'ITER ALLA CAMERA – LE OPPOSIZIONI IN PIAZZA A ROMA: “INCAPACE DI GOVERNARE, MELONI SFASCIA LA COSTITUZIONE”