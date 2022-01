DUE PESI, DUE IPOCRISIE – IMMAGINATEVI COSA SAREBBE SUCCESSO SE TRUMP AVESSE DATO DEL FIGLIO DI PUTTANA A UN GIORNALISTA DELLA CNN. E INVECE GLI INSULTI DI JOE BIDEN AL REPORTER DI “FOX NEWS” SONO PASSATI PRATICAMENTE INOSSERVATI SUI MEDIA LIBERAL AMERICANI – GERVASONI: “ORMAI DA MOLTI ANNI IL GIORNALISMO NON SOLO AMERICANO È DOMINATO DALLA SINISTRA, E L'ULTIMO CRONISTA SI SENTE INVESTITO DA UNA MISSIONE SALVIFICA MILITANTE. NON DEVE PIÙ RACCONTARE QUELLO CHE HA VISTO, MA DIMOSTRARE QUANTO LA DESTRA FACCIA SCHIFO” - VIDEO

joe biden

IL COMMENTO IL DOPPIOPESISMO LIBERAL SULLE OFFESE DI BIDEN

Marco Gervasoni per "il Giornale"

La democrazia muore nell'oscurità. La peste bruna è sbarcata in America. La Casa Bianca vuole censurare i giornalisti, forse persino eliminarli. Quando viene soppressa o minacciata una voce libera, muore la libertà di tutti. Analoghe espressioni, di allarmata e un po' ridicola, retorica, avreste letto se, in luogo di Biden, fosse stato Trump ad accusare la madre di un giornalista Fox di esercitare il mestiere più antico del mondo.

peter doocy

E invece, nessun commento o quasi dai media liberal, cioè quasi tutti. In fondo, dicono, il presidente è un gaffeur, e uno che per distrazione può invitare Putin a invadere «un pochino» l'Ucraina, può anche dire son of a bitch a un cronista di una delle poche tv non di sinistra del paese.

trascrizione dell'offesa di joe biden a peter doocy di fox

In effetti, il presidente non appare lucidissimo, detto con tutto il rispetto e, vedendo il video, nel caso si esprime con un tono ironico e divertito. Si sa poi che, almeno negli uomini di una certa età americani, si tratta di un'espressione amichevole. Del resto non pare che il cronista Fox abbia alzato gli isterici lai che, a parti invertite, se il presidente fosse stato Trump e la rete Cnn, avremmo sentito.

giornalisti al seguito di joe biden

Si vede che i giornalisti conservatori sono più ironici e meno permalosi di quelli di sinistra, sai che novità. Ma spesso i piccoli casi ci permettono di proporre delle riflessioni più a fondo. Non bisogna infatti stupirsi di questo doppio registro.

peter doocy urla una domanda sull'inflazione

Ormai da molti anni il giornalismo non solo americano è dominato dalla sinistra, e l'ultimo cronista si sente investito da una missione salvifica militante. Non deve più raccontare quello che ha visto, ma dimostrare quanto la destra faccia schifo. È una mentalità neppure più politica. È religiosa, di una religiosa settaria e spietata, che esercita la demonologia. Per loro l'avversario è Satana, a cui non va perdonato nulla: anche quando sembra fare del Bene, sta facendo del Male.

peter doocy sean hannity

Al contrario, chi combatte il Male, cioè loro e i loro referenti politici, deve esser scusato in tutto, proprio perché impegnati in questa lotta. Diversamente dal cristianesimo, questa religione progressista non ammette perdono e non possiede valori: i suoi adepti non credono in nulla, se non nel potere.

peter doocy 2

Ma lamentarsi non serve: semmai, la destra dovrebbe battersi il petto per avere sottovalutato l'occupazione della sfera culturale.

Ma è sempre in tempo per rimediare: anche perché, semmai dovesse tornare al potere, la sinistra non le farà passare neppure una battuta innocente, quale era quella di Biden.

donald trump

LEGGI ANCHE:

'STUPIDO FIGLIO DI PUTTANA' – JOE BIDEN NON SI ACCORGE DI AVERE IL MICROFONO ACCESO E INSULTA UN...

joe biden e kamala harris