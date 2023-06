I DUE PESI E LE DUE MISURE DELLA GIUSTIZIA AMERICANA – ALTRI DOCUMENTI GOVERNATIVI RISERVATI SONO STATI SCOPERTI DAL TEAM LEGALE DI JOE BIDEN: I DOSSIER SONO STATI RITROVATI IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLO IN CUI ERANO STATI RECUPERATI LA PRIMA VOLTA. COME MAI TRUMP È STATO INCRIMINATO PER UN CASO PRATICAMENTE UGUALE, MENTRE “SLEEPY JOE” È TRANQUILLO E BEATO ALLA CASA BIANCA? - I REPUBBLICANI PROMETTONO BATTAGLIA

Estratto da www.corriere.it

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

Il team legale di Joe Biden ha scoperto un’altra serie di documenti governativi, compresi alcuni classificati, in un secondo luogo, dopo quelli ritrovati in un ex ufficio che usava a Washington.

Non è chiaro il livello di segretezza dei documenti, né quando i nuovi documenti siano stati scoperti ma il ritrovamento […] è destinato ad aumentare l’imbarazzo di Biden e la pressione dei repubblicani sul presidente, dopo che aveva definito Donald Trump irresponsabile per aver immagazzinato centinaia di documenti sensibili, alcuni top secret, nella sua residenza di Mar-a-Lago. La Casa Bianca per ora rifiuta di commentare.

JOE BIDEN E I DOCUMENTI TOP SECRET

I repubblicani chiedono che sia avviata un’indagine da parte di un procuratore speciale, come nel caso dei file di Trump. Il primo ritrovamento di documenti […] era avvenuto presso il «Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement» di Washington.

I file appartenevano a Biden quando ricopriva la carica di vice presidente di Obama, e sono stati trovati con altri documenti non riservati dai suoi legali in un ufficio che l’attuale presidente usava allora per le sue attività con la University of Pennsylvania, della quale è stato professore onorario dal 2017 al 2019 e dove hanno studiato due dei suoi figli e due nipoti. Come sono finiti in quell’ufficio? Biden ne era al corrente? E se sono stati trovati il 2 novembre perché veniamo a saperlo solo adesso?

DOCUMENTI CLASSIFICATI TROVATI NELL UFFICIO DI BIDEN

Anche l’Fbi è coinvolta negli accertamenti. Di certo la notizia è un regalo per Donald Trump e per i repubblicani al Congresso, che hanno già tracciato un parallelismo tra questo caso e quello dei documenti classificati a Mar-a-Lago per i quali l’ex presidente è indagato dal dipartimento di Giustizia.

«[…] L’ex presidente Usa aveva subito replicato sulla sua piattaforma social Truth. “Quando vedremo i raid dell’Fbi nelle numerose case di Joe Biden, e forse persino alla Casa Bianca? Di certo questi documenti non erano stati desecretati”.»

Molti media americani notano le differenze tra i due casi: sono gli avvocati di Biden ad avere trovato i file, e immediatamente li hanno consegnati, a differenza dei documenti a Mar-a-Lago, oggetto di un anno di richieste da parte dell’Fbi, degli Archivi Nazionali e del dipartimento di Giustizia. […]

DOCUMENTI CLASSIFICATI BIDEN E TRUMP