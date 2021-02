DUE TOGHE, DUE MISURE PER UN SISTEMA – INTERVISTA BOMBA DI “CHI” A SALLUSTI, CHE RACCONTA IL LIBRO CON LE RIVELAZIONI DI PALAMARA: “SE QUALCUNO SI PERMETTE DI ANDARE CONTRO LA LINEA POLITICA DEL SISTEMA, CHE È UNA LINEA POLITICA DI SINISTRA, VIENE TRITURATO VELOCEMENTE. DE MAGISTRIS VENNE ADDIRITTURA SOSPESO DALLA MAGISTRATURA, LA FORLEO FU TRASFERITA NEL GIRO DI POCHE SETTIMANE, ROBLEDO ESPULSO” – “VICEVERSA, SE IL SISTEMA, A TORTO O RAGIONE, INDAGA UN AVVERSARIO, UN LEADER DI CENTRODESTRA SI SCHIERA COMPATTO A DIFESA DEI MAGISTRATI CHE INDAGANO…”

Massimo Borgnis per “Chi”

«Sono consapevole di aver contribuito a creare un sistema che per anni ha inciso sul mondo della magistratura e di conseguenza sulle dinamiche politiche del Paese. Non rinnego ciò che ho fatto, dico solo che tutti quelli — colleghi magistrati, importanti leader politici e uomini delle istituzioni, molti dei quali tuttora al loro posto — che hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo. Io non voglio portarmi segreti nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla c' entrano».

Inizia così, con questa esplosiva dichiarazione, il libro in cui Alessandro Sallusti, direttore de “Il Giornale, ha raccolto in una lunga intervista la confessione di Luca Palamara, protagonista dello scandalo che la scorsa estate ha scosso dalle fondamenta la giustizia italiana.

Uno scandalo che ha portato alla caduta e alla successiva radiazione di quello che era considerato l'enfant prodige della magistratura italiana, ma soprattutto il regista occulto di una fitta serie di trame di potere che attraverso la magistratura hanno condizionato le in-chieste e k sorti politiche degli ultimi decenni del nostro Paese.

Domanda. Che cos'è lo scandalo Palamara?

Risposta. «Da un punto di vista strettamente giudiziario è la clamorosa conclusione di un'indagine avviata sul giudice Palamara nel 2017 per fatti privati di marginale importanza. Viene accusato in sostanza di aver fatto quattro viaggi all'estero nell'arco di cinque anni

per un ammontare complessivo di poco meno di 9 mila euro, viaggi che sono stati pagati da un imprenditore (anche se il magistrato sostiene di averli poi rimborsati integralmente), per di più finito nei guai per altre ragioni che non c'entrano nulla con Palamara.

Dopo quasi due anni di indagine, anni durante i quali Palamara continua imperterrito il suo lavoro all'interno del Consiglio superiore della magistratura, gli investigatori gli infilano con un trucco nello smartphone un trojan, un virus che non solo registra le telefonate, ma addirittura a telefonino spento registra le voci, le immagini e gli spostamenti.

Insomma come essere in un Grande Fratello perpetuo sia per il magistrato sia per i suoi interlocutori. L'epilogo avviene la notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, in quella che viene chiamata "notte dell' Hotel Champagne".

Poco prima di mezzanotte Palamara si incontra in una saletta riservata di un hotel di Roma con cinque magistrati del Csm, con Cosimo Ferri, deputato Pd passato a Italia Viva ed ex leader della corrente di destra del Csm, e con Luca Lotti, braccio destro di Matteo Renzi ed ex ministro dello sport del governo Gentiloni.

Lodi è tra gli indagati eccellenti nell'inchiesta sulle tangenti per appalti pubblici partita da Napoli nel 2016 e approdata alla Procura di Roma. Il tema della cena è pilotare la nomina del nuovo procuratore capo di Roma.

A un certo punto il telefonino spia capta la voce di Luca Lotti che indica la convergenza su un candidato: quindi si ascolta un politico, per di più indagato, che sta dettando la linea ai magistrati presenti o comunque prende atto (come sembra da una seconda perizia fonica sull'intercettazione) del loro accordo sul nome del candidato.

Candidatura che puntualmente viene presentata pochi giorni dopo al Csm. A questo punto, dopo una fuga di notizie sulla cena, la Guardia di Finanza si presenta a casa di Palamara con un decreto di perquisizione e un avviso di garanzia per corruzione. L'accusa principale e più grave, quella di corruzione. cade quasi subito, ma da quel momento finisce di esistere il "Sistema Palamara". Nell'ottobre del 2020 Luca Palamara viene radiato dalla magistratura».

D. Che cos'è esattamente il "Sistema Palamara"?

R. «Luca Palamara è stato dal 2008 al 2019 al vertice del sistema giudiziario italiano. Prima come presidente dell'Associazione nazionale magistrati, il sindacato dei giudici, poi come autorevole membro del Csm, l'organo di governo della magistratura. Da quelle posizioni ha condizionato tutte le nomine della magistratura.

Infatti le nomine fatte dal Csm non sono state decise in base ai curricula, alle competenze dei candidati, o ai voti dei colleghi, ma sono state tutte decise in base all'appartenenza a una delle tre correnti in cui è divisa la magistratura in Italia: una di sinistra, che si chiama Magistratura democratica, una di centro, che si chiama Unicost — alla quale apparteneva Palamara — e una di destra, Magistratura indipendente.

Siccome le nomine vengono fatte a maggioranza tra i consiglieri del Csm, e Palamara, leader della corrente di centro, si era alleato con Magistratura democratica, negli ultimi dieci anni i magistrati sono stati eletti dal centrosinistra. Grazie al metodo Palamara, si è avuto in Italia una magistratura orientata su posizioni di sinistra, se non dichiaratamente di sinistra. Questo, naturalmente ha condizionato e condiziona le inchieste».

LUIGI DE MAGISTRIS BACIA L AMPOLLA CON IL SANGUE DI SAN GENNARO

D. Palamara non è mai stato un magistrato d' assalto, non si è occupato di grandi inchieste, tipo "Mani Pulite". Come ha fatto a diventare il grande burattinaio del sistema giudiziario italiano?

R. «Lui è figlio di un grande magistrato che morì d'infarto giovane, quando lui era studente universitario. ll padre, che era molto bravo, non riuscì a fare la carriera che avrebbe meritato perché non era addentro ai sistemi che governano la giustizia, cioè alle correnti. Credo che il figlio abbia voluto in un certo senso vendicare il padre.

Palamara ha capito che tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma se non sei parte del Sistema non vai da nessuna parte. E allora lui ha scalato questo sistema perché ha intuito che il potere non sta tanto nella singola Procura, ma in coloro che decidono chi viene assegnato alla singola Procura.

Fin da subito ha lavorato più che sul campo a fare inchieste, a scalare, attraverso il sistema delle correnti, il governo dei giudici. E c'è riuscito, perché ha un talento, straordinario in questo: è diventato presidente dell' Anm a 38 anni, che per un magistrato è come essere quasi un bambino»

D. Nel libro Palamara spiega bene come funziona poi sul campo il Sistema. Meccanismo che si basa su tre elementi.

R. «ll primo elemento necessario è un buon magistrato messo a capo di una importante procura della Repubblica, come Milano, Roma, Napoli, Bari o Palermo. A quello pensava Palamara, ma per mettere un buon magistrato a capo di una procura importante devi avere un collegamento con la politica, perché queste scelte il Csm le compie insieme con dei signori che si chiamano "membri laici del Csm", che sono nominati dai partiti.

CLEMENTINA FORLEO

Quindi innanzitutto è importante avere un buon rapporto con la politica. Poi il procuratore nominato deve essere capace di circondarsi di bravi sostituti e soprattutto di investigatori capaci, perché i magistrati non fanno personalmente le indagini, hanno finanzieri, carabinieri o poliziotti, meglio se provenienti o comunque in buoni rapporti con i servizi segreti, che li aiutano.

Poi serve un terzo elemento: almeno un paio di giornalisti di giornali importanti con cui creare un rapporto di reciproco scambio. Se si crea una situazione del genere, quel gruppo, quella Procura hanno più potere del Parlamento, del premier e del governo intero. E riescono a condizionare la vita politica del Paese come dimostrano i casi Berlusconi, ma anche Renzi e recentemente Salvini» .

D. Il Sistema è molto reagivo contro gli avversari esterni, ma anche al suo interno: chiunque cerchi di uscire dalla linea stabilita viene eliminato.

lotti renzi

R. «Sì, ci sono dei magistrati che a un certo punto si svincolano dal Sistema e vanno per la loro strada. Palamara cita qualche caso: Luigi De Magistris, attuale sindaco di Napoli, che improvvisamente indaga l'allora ministro della giustizia Mastella, siamo nel 2007, e fa cadere il governo Prodi.

Poi il giudice Clementina Forleo, che a Milano, anni dopo, si permette di indagare i vertici del Pd: Fassino, D' Alema. Infine c'è un procuratore di Milano, Alfredo Robledo, che vorrebbe indagare l'attuale sindaco di Milano Giuseppe Sala, allora commissario per l'Expo.

LUCA PALAMARA OSPITE DI GILETTI

Palamara spiega che se qualcuno si permette di andare contro la linea politica del Sistema, che è una linea politica di sinistra, viene triturato velocemente, De Magistris viene addirittura sospeso dalla magistratura, la Forleo viene trasferita nel giro di poche settimane, Robledo viene espulso.

luca palamara e il procuratore giuseppe creazzo

Viceversa, se il Sistema, a torto o ragione (perché Palamara non entra mai nel merito se le inchieste siano giuste o sbagliate), indaga un avversario, un leader di centrodestra, come Berlusconi o Salvini, si schiera compatto a difesa dei magistrati che indagano, proteggendoli da ogni tipo di attacco, mediatico o politico.

Questo è un fatto che ha condizionato la democrazia in Italia, perché in sostanza si poteva indagare sul centrodestra, ma non si poteva indagare sui leader di centrosinistra».

D. Questo teorema, però non vale per Renzi, anche lui finisce per scontrarsi con il Sistema R. «Sì, anche se si tratta di un cortocircuito solo apparente. Il Sistema, infatti, è cre-sciuto insieme con la sinistra italiana, prima con il Partito comunista, poi con il Partito democratico, Renzi è vero che a un certo punto diventa il segretario del Pd, ma lo diventa "rottamando" (termine usato dallo stesso Renzi) il vecchio partito che era il garante del Sistema.

BRUTI ROBLEDO

Quindi il Sistema non riconosce Renzi come il leader. Lo identifica anzi come uno che vuole rottamare il Pd e quindi reagisce. E Palamara documenta come si mette di traverso, creando non poche difficoltà al governo Renzi».

D. Renzi sarà poi il "motivo", secondo Palamara, della sua caduta.

R. «C'è un'organizzazione militare dentro quel Sistema. Se uno sgarra, si mette di traverso o non fa quello che deve fare, allora che cosa succede? Improvvisamente sbuca quello che lui chiama "il cecchino": da una qualche procura spunta un'intercettazione, un'informativa che mette in cattiva luce il magistrato che si era messo di traverso.

luca palamara luca lotti

La vittima è bruciata, è costretta a ritirarsi dalla nomina o a dimettersi da una carica. Palamara è stato anche lui vittima di un "cecchino": fino al 2016-2017 non è contrastate, perché correva con la corrente di sinistra e quindi andava tutto bene e nessuno lo tocca, anzi. Quando tra stare con la vecchia sinistra e la nuova sinistra, cioè con Renzi, sceglie quest'ultimo, ecco che arriva un'informativa sul tavolo del procuratore di Roma, secondo la quale lui da tempo frequentava una signora che non era la moglie.

luca palamara

Con questa persona andava in alberghi e non pagava lui il conto, ma lo pagava un altro imprenditore. Questa informativa giaceva da tanto tempo, ma nessuno la usava perché Palamara era funzionale, ma quando improvvisamente salta sul carro di Renzi ecco che arriva l'informativa, dalla quale nasce un'inchiesta e dall'inchiesta poi nasce tutto quello che lo fa saltare in aria».

D. L'inchiesta parte nel 2017, però fino al 2019 lui continua a tessere le sue trame all'interno del Sistema. Com'è possibile?

R. «Credo sia un fatto abbastanza naturale. Tutti i signori che avrebbero dovuto emarginarlo, preso atto del fatto che fosse finito sotto inchiesta, all'inizio quasi lo proteggono perché è come fossero "figli" suoi. Non dimentichiamoci che Palamara aveva fatto eleggere il numero uno e il numero due della magistratura italiana, cioè il presidente e il vicepresidente della Corte di Cassazione.

giuseppe cascini luca palamara

Per un certo periodo i suoi nemici ci hanno messo un po' a scardinare quel Sistema e ci sono riusciti soltanto perché Palamara ha commesso un errore che, se tornasse indietro, non rifarebbe, cioè la famosa cena dell'Hotel Champagne dove è presente un politico indagato. Da quel momento in poi diventa indifendibile, nonostante quelle riunioni per nominare i vertici della magistratura insieme con dei politici, o con alcuni politici, fossero l'assoluta normalità».

D. Palamara nel libro si dice ancora convinto di poter essere reintegrato. Questo perché ci crede o perché ha in mano ancora qualche asso da giocare?

il video dell'uomo che manda palamara a quel paese

R. «Credo che la sua sia più che altro una dichiarazione di principio. Perché dal punto di vista pratico è vero che lui può fare ricorso alla Corte europea, e che in teoria ci potrebbe essere uno spiraglio affinché possa ottenere un reintegro, ma in pratica io non credo sia possibile e a questo punto non penso interessi neppure a lui. Palamara vuole una sorta di riabilitazione. Dice: "Mi avete fatto passare come un mascalzone, quando invece il Sistema Palamara era condiviso da tutti i capi delle correnti, da tutti i procuratori della Repub-blica. Ma adesso fate passare solo me per un mascalzone"».

D. IL caso Palamara è la facciata che crolla mentre il palazzo resta in piedi oppure questo scandalo porterà finalmente a una modifica del Sistema?

R. «No, io temo di no. Temo che vincerà chi vuole ridurre il caso Palamara a una faccenda fatto di quattro viaggi pagati impropriamente a un magistrato che va quindi punito insieme con i suoi compagni di viaggio.

Perché altrimenti il Sistema dovrebbe ammettere che tutta l'attuale classe dirigente della magistratura è figlia di un'anomalia. E questo non lo faranno mai. Allora chi potrebbe intervenire? Potrebbe farlo la politica, che ha il potere decisionale. Il Parlamento potrebbe aprire una commissione d'inchiestaper vedere che cosa è successo. Le commissioni d'inchiesta parlamentari hanno anche il potere giudiziario, possono capire che cosa è successo e prendere provvedimenti. Ma questa classe politica è talmente impaurita dal potere giudiziario che mai e poi mai farà una roba del genere».

D. Secondo lei dopo questo scandalo qualcosa cambierà? E chi è stato vittima del Sistema, ora che quell'accanimento è stato raccontato e documentato da uno dei protagonisti, avrà la soddisfazione di vedere riconosciute le proprie ragioni?

luca palamara a passeggio con cosimo ferri

R. «Non credo. Il mio compito non è quello di cambiare il mondo. Il mio mestiere non è nemmeno quello di provare a riscrivere la storia, ma solo quello di scrivere la cronaca. Questo libro va in questa direzione. Secondo uno dei testimoni oculari le cose sono andate così in maniera ovviamente documentata.

Il mio compito si ferma lì. Se nessuno nel mondo politico e istituzionale vorrà prendere atto di questa inedita storia e far finta di niente io non potrò fare altro che prenderne atto. Penso che aver raccontato cos'è il Sistema sia una cosa utile potenzialmente per tutti anche peri magistrati, perché ci sono tanti magistrati in tutte le Procure del Paese, anche quelle più piccole, che sputano sangue e rischiano la pelle ogni giorno dalla mattina alla sera e che forse queste cose non immaginavano nemmeno potessero esistere. Prendere atto di ciò che dice Palamara può es-sere una cosa utile per tutti: per la politica, per la magistratura e per il giornalismo, perché anche il giornalismo ha fatto parte di questo Sistema».

