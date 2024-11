17 nov 2024 19:49

UNO, DUE, TRE... ESCALATION - JOE BIDEN HA AUTORIZZATO L'UCRAINA A USARE I MISSILI A LUNGO RAGGIO AMERICANI PER COLPIRE IN RUSSIA: I PRIMI BERSAGLI SARANNO I SOLDATI NORDCOREANI SCHIERATI PER AIUTARE I MILITARI DELL'ARMATA RUSSA - LA DECISIONE DEL PRESIDENTE AMERICANO, DOPO CHE LA SCORSA NOTTE PUTIN HA LANCIATO UNO DEI PIÙ FEROCI ATTACCHI MISSILISTICI CONTRO L'UCRAINA, È UN MESSAGGIO DIRETTO AL PINGUE DITTATORE NORDCOREANO, KIM JONG-UN...