IL DUELLO DI CONFINDUSTRIA – PER LA SUCCESSIONE A CARLO BONOMI SI VA VERSO UNO SCONTRO A DUE TRA EDOARDO GARRONE ED EMANUELE ORSINI - SCENDONO LE QUOTAZIONI DI ANTONIO GOZZI, PATRON DELLA DUFERCO – GIOVEDÌ IL CONSIGLIO GENERALE SORTEGGERÀ I NOMI DEI TRE “SAGGI” DELLA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE, POI SI FARÀ SUL SERIO – L’IPOTESI TICKET GARRONE-GOZZI E GLI SCHIERAMENTI…

Estratto dell’articolo di Diego Longhin e Filippo Santelli per “la Repubblica”

La corsa per la presidenza di Confindustria sta per entrare nel vivo. E per la successione a Carlo Bonomi si profila una partita a due.

Da una parte l’attuale vice presidente Emanuele Orsini, imprenditore emiliano del legno e dell’alimentare, che è partito da tempo con una campagna all’insegna della discontinuità.

E dall’altra il ligure Edoardo Garrone, presidente del gruppo delle rinnovabili Erg e del Sole24Ore, sceso in campo nelle ultime settimane su sollecitazione di Emma Marcegaglia e altri big del Nord, convinti che per rilanciare l’associazione sia necessario un imprenditore di maggiore peso. Sono invece in discesa le quotazioni dell’altro ligure Antonio Gozzi, imprenditore dell’acciaio con Duferco, che […] potrebbe presto decidere un passo di lato.

Il primo momento della verità arriverà fra qualche giorno. Giovedì primo febbraio il consiglio generale dell’associazione sorteggerà i nomi dei tre “saggi” che comporranno la Commissione di designazione, incaricata di sondare i territori e formalizzare entro metà marzo fino a tre candidature.

Nella settimana successiva però arriveranno ai saggi anche delle auto candidature, sostenute da almeno il 10% dei voti del consiglio generale, che daranno già un’indicazione dei rapporti di forza. Oltre a quello del suo territorio, l’Emilia Romagna, Orsini avrebbe l’appoggio anche di Lazio e Toscana. Ma nelle ultime ore Garrone avrebbe informalmente incassato quello di Assolombarda, la territoriale più forte con 14 voti su 183 in consiglio, e sta raccogliendo consensi anche in Veneto e Piemonte.

Al momento Gozzi non intende ritirarsi, ma è chiaro che la discesa in campo di Garrone […] sta erodendo i voti su cui sperava di contare insieme ai suoi sponsor, cioè l’imprenditore bresciano dell’acciaio Pasini e l’ex presidente degli industriali D’Amato. Se entro la prossima settimana capisse di non avere i numeri per autocandidarsi, o di essere il terzo, potrebbe uscire dalla corsa.

[…] Al momento Orsini pare avere più voti, ma se Garrone si presentasse con un numero di firme vicino - essendo partito dopo - le chance del primo si ridurrebbero. Bisognerà capire su chi confluiranno i voti dei candidati che hanno meditato e poi lasciato la corsa, oltre a Gozzi anche gli attuali vice Marenghi e Brugnoli. Potrebbe essere scontro all’ultimo voto, ma dietro le quinte c’è anche chi ipotizza un accordo.

