21 nov 2024 16:19

ECCO CHE SUCCEDE A CANDIDARE PERSONE “FUORI LINEA”: MARCO TARQUINIO VOTERÀ NO A URSULA VON DER LEYEN – L’EX DIRETTORE DI “AVVENIRE”, TRAGHETTATO IN EUROPA NELLE LISTE PD, ANNUNCIA IL VOTO CONTRARIO ALLE INDICAZIONI DEL SUO PARTITO: “HO UN DILEMMA, MI SONO TROVATO IN DISACCORDO CON MOLTI COMMISSARI E CON LE LORO PROPOSTE, MOTIVO PER CUI PER ME IN QUESTO MOMENTO È PIÙ NO CHE SI. SONO ORIENTATO A DIRE NO”