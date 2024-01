20 gen 2024 18:04

ECCO COME GASPARRI E' STATO SALVATO (GRAZIE A LA RUSSA) - GRANDE TENSIONE IN RAI E AL SENATO PER IL NUOVO SERVIZIO DI “REPORT” (IN ONDA DOMANI) SU MAURIZIO GASPARRI E SUL RUOLO, TENUTO NASCOSTO, DI PRESIDENTE DI “CYBEREALM” - LA LETTERA CHE IL CAPOGRUPPO FORZISTA A PALAZZO MADAMA HA INVIATO AL PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA, PER INFORMARE LE ISTITUZIONI DELLA CARICA (CON OLTRE 2 ANNI DI RITARDO!) E PER SOTTOPORSI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CHE PERÒ ‘GNAZIO NON HA ANCORA AVVIATO...