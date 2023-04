ECCO IL PIANO DEL GOVERNO PER GESTIRE GLI ARRIVI DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI MIGRANTI PREVISTI PER I PROSSIMI MESI - DAL DIALOGO CON LA TUNISIA A NUOVI ACCORDI CON LE AUTORITA’ LIBICHE, PATTI CON I PAESI DI PROVENIENZA DEI PROFUGHI E COINVOLGIMENTO DELL’ONU - IL NODO DELLA ROTTA VIA TERRA ATTRAVERSO SLOVENIA E CROAZIA - L’AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSISTERE I MIGRANTI IN SICILIA E L’APERTURA DI ALMENO UN CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO IN OGNI REGIONE…

Un piano in nove punti per contrastare gli arrivi di centinaia di migliaia di migranti previsti per i prossimi mesi […] Un progetto complesso sul quale stanno lavorando […] Piantedosi e […] Tajani, insieme con l’intelligence nazionale e sotto la regia […] di Giorgia Meloni.

[…]

DIALOGO CON LA TUNISIA

Il primo punto del piano italiano si basa sul rilancio dei rapporti strategici con Tunisi, in crisi economica e sociale, e incapace di fermare le partenze verso l’Italia, coinvolgendo anche la Commissione Europea. […]

IL NODO CIRENAICA

Negli ultimi mesi sono aumentate la partenze dalle coste di Tobruk e Bengasi, amministrate dal generale Khalifa Haftar: un’altra rotta che parte dall’Egitto. Da qui la necessità di raggiungere intese con le autorità locali […]

STRINGERE NUOVI ACCORDI

Sempre nell’ottica di limitare le partenze verso l’Italia, secondo il piano di Viminale e Farnesina è fondamentale stipulare patti con i Paesi di provenienza dei profughi. A fine marzo erano operativi quelli con Costa d’Avorio, Guinea, Pakistan, Bangladesh, Tunisia, Egitto, Camerun, Siria, Mali, Burkina Faso.

LIMITARE GLI ARRIVI

[…] ridurre per quanto possibile i fattori di attrazione per l’Italia, fra l’altro alla base delle attività delle organizzazioni criminali. […] rendere più complesse le procedure per la protezione speciale, anche se su questo la Consulta aveva già bocciato le norme contenute nei pacchetti sicurezza.

AUMENTARE I RIMPATRI

Concretizzare le intese […] con Tunisia, Costa d’Avorio, Egitto e Gambia, affinché accolgano i connazionali giunti sulle coste italiane, ma irregolari e quindi espulsi. […] prevede il coinvolgimento anche di Niger, Guinea, Mali, Camerun, Burkina Faso, Bangladesh e Pakistan.

LE NAZIONI UNITE

[…] si chiederà la collaborazione dell’Onu in modo da coinvolgere i Paesi di transito per il rientro in quelli d’origine agevolando progetti di lavoro e di sostegno familiare.

CROAZIA E SLOVENIA

Sul fronte europeo […] il piano prevede il rafforzamento delle relazioni, soprattutto con Croazia e Slovenia, per ridurre gli ingressi via terra, con la stabilizzazione dell’area dal punto di vista economico e politico per frenare i trafficanti, ma allo stesso tempo l’influenza russa.

PIÙ ACCOGLIENZA

In Italia saranno ampliate le strutture per assistere i migranti in Sicilia e Calabria (ma non solo) per velocizzare le procedure di aiuto e trasferimento nelle Regioni, e in alternativa quelle di espulsione. […]

NUOVI CPR

È anche prevista l’apertura di almeno un Centro di permanenza per il rimpatrio in ogni regione, visto che il decreto Cutro del 10 marzo scorso consente in deroga, fino a tutto il 2025, la realizzazione e l’ampliamento di nuove strutture, oltre alle 10 già esistenti.