ECCO IL PIANO DI URSULA PER IL BIS! - PUBBLICATE LE LINEE GUIDA POLITICHE DELLA PROSSIMA COMMISSIONE: CI SARA’ UN COMMISSARIO ALLA DIFESA, UNO PER IL MEDITERRANEO E UNO PER L’EDILIZIA ABITATIVA - VIA A UN NUOVO FONDO UE PER COMPETITIVITÀ', AVANTI SUL GREEN DEAL EUROPEO CON UN PIANO PER L'INDUSTRIA PULITA NEI PRIMI 100 GIORNI DEL MANDATO - SI CERCHERANNO “NUOVI MODI” PER CONTRASTARE LA MIGRAZIONE IRREGOLARE NEL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE - SOSTEGNO ALL’UCRAINA E COSTRUZIONE DI UNO SCUDO AEREO EUROPEO CON RAFFORZAMENTO DELLA DIFESA CIBERNETICA DELL’UE: “SARÀ LA COMMISSIONE UE DEGLI INVESTIMENTI” - LA PROPOSTA DI MODIFICARE I TRATTATI: "SERVONO DECISIONI PIU' AGILI" (TRADOTTO: BYE BYE UNANIMITA')

VON DER LEYEN,'ESSENZIALE CHE IL CENTRO DEMOCRATICO REGGA'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "L'Europa si trova ora di fronte a una scelta chiara. La scelta di affrontare da soli il mondo incerto che ci circonda. Oppure unire le nostre società e unirci intorno ai nostri valori. Una scelta per far prevalere gli estremisti e gli acquiescenti. O di garantire che le nostre forze democratiche rimangano forti".

E' quanto si legge nelle linee guida politiche di Ursula von der Leyen, che sottolinea: "la scelta migliore è l'Europa". "E' essenziale che il centro democratico in Europa regga. Ma se questo centro deve reggere, deve essere all'altezza delle preoccupazioni e delle sfide che i cittadini devono affrontare", si legge ancora.

VON DER LEYEN, 'NOMINERÒ UN COMMISSARIO PER LA DIFESA'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Per contribuire al coordinamento del lavoro sulla difesa a livello europeo, nominerò un Commissario per la Difesa, che lavorerà a stretto contatto con il prossimo Alto Rappresentante/Vicepresidente, in conformità con i trattati Trattati". E' quanto si legge nelle linee guida di Ursula von der Leyen pubblicate poco prima del voto in aula sulla sua conferma alla presidenza della Commissione Ue.

"Il nostro lavoro nei prossimi cinque anni si concentrerà sulla costruzione di una vera e propria Unione europea della Difesa. Gli Stati membri manterranno sempre la responsabilità delle proprie truppe, dalla dottrina allo schieramento, ma l'Europa può fare molto per sostenere e coordinare gli sforzi per rafforzare la base industriale della difesa, l'innovazione e il mercato unico", si legge ancora.

VON DER LEYEN, 'MANTERREMO LA ROTTA SUL GREEN DEAL

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - La presidente della Commissione designata Ursula von der Leyen si impegna a mantenere la rotta sul Green Deal europeo e intende lanciare un piano per l'industria pulita nei primi 100 giorni del mandato. E' quanto si legge nelle linee guida sui prossimi cinque anni di mandato pubblicate prima del dibattito in Aula al Parlamento europeo.

"Questo preparerà la strada verso l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% per il 2040, che proporremo di inserire nella nostra legge europea sul clima", si legge nel documento in cui von der Leyen annuncia che proporrà una legge per accelerare la decarbonizzazione industriale.

VON DER LEYEN, 'TRATTATI VANNO CAMBIATI, DECISIONI PIÙ AGILI'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "I trattati devono essere modificati laddove possono migliorare la nostra Unione, presenteremo proposte per migliorare la capacità d'azione dell'Europa, esaminando nuovi formati e processi decisionali, anche per un'Unione più ampia". E' quanto si legge nelle linee guida politiche della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per i prossimi cinque anni di mandato. "Ci concentreremo su ciò che può essere fatto già ora e sulle aree in cui sta emergendo un ampio consenso", si legge.

VON DER LEYEN, 'PROPORRÒ NUOVO FONDO UE PER COMPETITIVITÀ'

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - "Guardando al futuro, il Clean Industrial Deal deve consentirci di investire di più insieme nelle tecnologie pulite e strategiche e nelle industrie ad alta intensità energetica" e "per questo proporrò un nuovo Fondo europeo per la competitività nel quadro della nostra proposta per un bilancio nuovo e rafforzato".

E' quanto si legge nelle linee guida politiche della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Per quanto riguarda i finanziamenti e gli investimenti pubblici, la prima priorità sarà garantire l'utilizzo delle risorse disponibili tramite NextGenerationEU e il bilancio attuale", ha sottolineato.

VON DER LEYEN, UE PIÙ SICURA SE INVESTE SU SICUREZZA UCRAINA

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Il miglior investimento nella sicurezza europea è investire nella sicurezza dell'Ucraina. Il sostegno finanziario, politico e militare dell'Europa deve continuare per tutto il tempo necessario. Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione, anche attraverso il Fondo europeo per la pace, lavorando su tutto, dalle necessità immediate ai futuri sforzi di ricostruzione attraverso il Fondo per l'Ucraina".

E' quanto si legge nelle linee guida di Ursula von der Leyen pubblicate poco prima del voto in aula sulla sua conferma alla presidenza della Commissione Ue. "La pace in Europa non è mai stata scontata, ma qualsiasi illusione è stata infranta dalla guerra di aggressione di Putin in Ucraina.

Gli attacchi nauseanti e spietati contro ospedali pediatrici, infrastrutture energetiche e altri obiettivi civili mostrano fino a che punto la Russia di Putin è disposta a spingersi. L'Ucraina sta combattendo per la libertà, la democrazia e i valori dell'Europa. La nostra determinazione collettiva deve essere tanto forte quanto grande è la sfida", aggiunge von der Leyen.

VON DER LEYEN, 'SARÀ LA COMMISSIONE UE DEGLI INVESTIMENTI'

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - "Questa sarà una Commissione europea degli investimenti". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nelle sue linee guida politiche per il prossimo mandato. "Avanzeremo proposte per semplificare, consolidare e codificare la legislazione per eliminare eventuali sovrapposizioni e contraddizioni, mantenendo al contempo standard elevati.

Affronteremo anche il mosaico di normative nazionali che rende più complicato fare affari in diversi Paesi dell'Ue", si legge nelle linee guida. "Proporrò un nuovo status giuridico a livello europeo per aiutare le imprese innovative imprese innovative. Si tratterà di un cosiddetto 28/esimo regime per consentire alle imprese di di beneficiare di una serie di norme più semplici e armonizzate in alcuni regole più semplici e armonizzate in alcuni settori", spiega la presidente designata.

VON DER LEYEN, PROPORREMO UNO SCUDO AEREO EUROPEO

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "E' necessario lavorare con gli stati membri su progetti di interesse comune nella difesa, a partire da uno scudo aereo europeo e sulla difesa cibernetica. Faremo in modo che questi grandi progetti siano aperti a tutti e utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione, sia normativi che finanziari, per garantire che siano progettati, costruiti e distribuiti sul territorio europeo il più rapidamente possibile. Dobbiamo far coincidere le nostre ambizioni con gli investimenti".

E' quanto si legge nelle linee guida di Ursula von der Leyen pubblicate poco prima del voto in aula sulla sua conferma alla presidenza della Commissione Ue. "Tutto inizia con l'incentivazione degli investimenti privati nel settore della difesa. Lavorerò con la Banca europea per gli investimenti affinché possa contribuire al finanziamento e alla riduzione dei rischi dei progetti di difesa comune e dell'innovazione nel campo della difesa", spiega von der Leyen.

VON DER LEYEN APRE AGLI E-FUELS PER LE AUTO DOPO IL 2035

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - Per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica per le auto entro il 2035 "sarà necessario un approccio tecnologicamente neutrale, in cui" gli efuels - i carburanti sintetici - "possono svolgere un ruolo attraverso una modifica mirata del regolamento nell'ambito della revisione prevista".

E' quanto si legge nelle linee guida politiche della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen per i prossimi cinque anni di mandato. La revisione del regolamento sullo stop alle auto con motori a combustione, diesel e benzina, è prevista nel 2026. "Il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 richiederà un'ampia gamma di tecnologie innovative, in settori che vanno dalla mobilità all'energia", scrive von der Leyen, ricordando che "l'obiettivo di neutralità climatica per le automobili fissato per il 2035 crea prevedibilità per gli investitori e i produttori".

VON DER LEYEN, 'PIANO UE PER GLI ALLOGGI, NOMINERÒ COMMISSARIO'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Nominerò un commissario che avrà tra le sue responsabilità anche l'edilizia abitativa e presenterò il primo piano europeo per l'edilizia abitativa a prezzi accessibili". E' quanto si legge nelle linee guida politiche della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen per i prossimi cinque anni di mandato. Von der Leyen ricorda "che la percentuale della spesa per l'alloggio è aumentata drasticamente, gli affitti e i prezzi delle case sono in aumento. C'è anche un divario significativo e crescente di investimenti nell'edilizia sociale e a prezzi accessibili".

VON DER LEYEN,'NUOVI MODI PER LOTTA A MIGRAZIONI ILLEGALI'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Rifletteremo su nuovi modi per contrastare la migrazione irregolare nel rispetto del diritto internazionale e garantendo soluzioni sostenibili ed eque per i migranti stessi". E' quanto si legge nelle linee guida di Ursula von der Leyen pubblicate poco prima del voto in aula sulla sua conferma alla presidenza della Commissione Ue. "Intensificheremo inoltre il nostro lavoro sui rimpatri, sulla prevenzione della migrazione illegale e sulla lotta al traffico di esseri umani. Garantirò una maggiore trasparenza nei confronti del Parlamento europeo su tali accordi", aggiunge von der Leyen.

VON DER LEYEN, 'NOMINERÒ COMMISSARIO PER IL MEDITERRANEO'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Nominerò un commissario per il Mediterraneo che si concentri su investimenti e partenariati, stabilità economica, creazione di posti di lavoro, energia, sicurezza, migrazione e altre aree di interesse reciproco, nel rispetto dei nostri valori e principi". E' quanto si legge nelle linee guida politiche della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per i prossimi cinque anni di mandato. Il futuro commissario, precisa von der Leyen, lavorerà a stretto contatto con l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza.

