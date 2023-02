ECCO QUI IL VERO PIANO DI PACE DI XI: ARMARE PUTIN! – PER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, JENS STOLTENBERG, CI SONO “SEGNALI” CHE LA CINA INTENDE INVIARE ARMI ALLA RUSSIA – SECONDO IL WALL STREET JOURNAL, A BREVE LA CASA BIANCA PUBBLICHERÀ DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO L'INTENZIONE DI MOSCA DI SUPPORTARE L'INVASIONE IN UCRAINA – DAL PENTAGONO CHIARISCONO CHE, AL MOMENTO, NON RISULTA CHE IL DRAGONE ABBIA FORNITO “AIUTI LETALI” A “MAD VLAD” MA…

STOLTENBERG, SEGNALI CHE CINA INTENDE FORNIRE ARMI A MOSCA

JENS STOLTENBERG

(ANSA) - Ci sono "alcuni segnali" che la Cina avrebbe piani per supportare la Russia nell'invasione dell'Ucraina, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale fa appello a Pechino perché "desista" dai suoi piani che, appoggiando una guerra illegale, costituirebbero una violazione del diritto internazionale. "Abbiamo visto alcuni segnali che (i cinesi) potrebbero star progettando di farlo. Gli alleati Nato e gli Usa li hanno messi in guardia dal farlo, questo non dovrebbe accadere. La Cina non dovrebbe appoggiare la guerra illegale della Russia",ha detto Stoltenberg in un'intervista all'Ap ripresa dal Guardian.

joe biden jens stoltenberg

Per il capo della Nato, un sostegno diretto a Mosca nel suo sforzo bellico "equivarrebbe a una violazione della Carta delle nazioni Unite, del diritto internazionale". Stoltenberg ha quindi ribadito ancora una volta l'appoggio dell'Alleanza atlantica all'Ucraina "per tutto il tempo necessario".

USA, AL MOMENTO NON RISULTA CHE CINA ABBIA FORNITO ARMI A MOSCA

(ANSA) - Agli Stati Uniti al momento non risulta che la Cina abbia fornito "aiuti letali" alla Russia per aiutarla a portare avanti la sua guerra "illegale" contro l'Ucraina. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, in un briefing con la stampa sottolineando che Pechino "non ha nemmeno escluso" la possibilità di farlo. Se invierà armi alle forze di Vladimir Putin, ha detto la funzionaria ribadendo la linea dell'amministrazione Biden, "ci saranno delle conseguenze".

WSJ, USA VALUTANO PUBBLICAZIONE DATI SU ARMI CINA A MOSCA

vladimir putin xi jinping a samarcanda

(ANSA) - L'amministrazione Biden sta valutando la possibilità di rendere pubbliche le informazioni che, a suo avviso, dimostrano che la Cina sta considerando l'invio di armi per sostenere la guerra della Russia in Ucraina: lo hanno riferito alcuni funzionari Usa al Wall Street Journal.

xi jinping vladimir putin XI JINPING E VLADIMIR PUTIN XI JINPING E VLADIMIR PUTIN

Le discussioni sulla divulgazione pubblica precedono la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di venerdì, che segna un anno dall'invasione dell'Ucraina. E seguono una serie di appelli a porte chiuse alla Cina che sono culminati in un avvertimento formale consegnato nel fine settimana a Monaco di Baviera a Wang Yi.

joe biden discorso al castello reale di varsavia VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV