ECCO I "CANI DA GUARDIA" DEI CITTADINI! IVO MEJ (GIORNALISTA DE "LA 7") CONFESSA A CONTE DI AVER CREDUTO NEL M5S: "SONO ANCORA ISCRITTO" - IL BOTTA E RISPOSTA CON L'AVVOCATO DI PADRE PIO: "HA ANCORA ENTUSIASMO?". LA RISPOSTA DI MEJ: "NO" - LA RASSICURAZIONE DI CONTE: "SE PARTIAMO, RECUPERERA' TUTTO L'ENTUSIASMO" (MA NON VI POTEVATE FARE UNA TELEFONATA?) - POI L'EX PREMIER CON IL SUO LINGUAGGIO ANODINO SPIEGA CHE "LA PIU' GRANDE BARRIERA ARCHITETTONICA TRA LE PERSONE E'L'INTELLIGENZA"

-

Condividi questo articolo


giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano in diretta facebook 1 giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano in diretta facebook 1 giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano in diretta facebook giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano in diretta facebook

 

Condividi questo articolo

politica

COSA C’È DIETRO LO STRAPPO DI CONTE A GRILLO? NIENTE, È L’ENNESIMO BLUFF – “GIUSEPPI” MANDERÀ A GRILLO LA VERSIONE MODIFICATA DELLO STATUTO, COSÌ COME L’HA CHIESTA BEPPE-MAO. A QUEL PUNTO IL COMICO ACCETTERÀ E CONTE POTRÀ VENDERSI AI MEDIA LA SUA VITTORIA DI PIRRO – LE SUPERCAZZOLE IN CONFERENZA: “NON POSSO PRESTARMI A QUESTA SVOLTA CHE SI PRESTA A VECCHIE AMBIGUITÀ", "NON HA SENSO IMBIANCARE UNA CASA CHE HA BISOGNO DI PROFONDE RISTRUTTURAZIONI” – "SPETTA A GRILLO DECIDERE SE ESSERE IL GENITORE GENEROSO CHE LASCIA CRESCERE LA SUA CREATURA IN AUTONOMIA O IL GENITORE PADRONE CHE NE CONTRASTA L'EMANCIPAZIONE" -  VIDEO