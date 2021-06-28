giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano in diretta facebook 1 giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano in diretta facebook
ECCO I "CANI DA GUARDIA" DEI CITTADINI! IVO MEJ (GIORNALISTA DE "LA 7") CONFESSA A CONTE DI AVER CREDUTO NEL M5S: "SONO ANCORA ISCRITTO" - IL BOTTA E RISPOSTA CON L'AVVOCATO DI PADRE PIO: "HA ANCORA ENTUSIASMO?". LA RISPOSTA DI MEJ: "NO" - LA RASSICURAZIONE DI CONTE: "SE PARTIAMO, RECUPERERA' TUTTO L'ENTUSIASMO" (MA NON VI POTEVATE FARE UNA TELEFONATA?) - POI L'EX PREMIER CON IL SUO LINGUAGGIO ANODINO SPIEGA CHE "LA PIU' GRANDE BARRIERA ARCHITETTONICA TRA LE PERSONE E'L'INTELLIGENZA"-
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“CONTE E GRILLO SI STANNO LITIGANDO UNA SCATOLETTA DI TONNO APERTA E ORMAI GIÀ MANGIATA” - L’EX CAPO DELLA COMUNICAZIONE DEL M5S, NICOLA BIONDO: “È LA GUERRA DI CONTE CHE IN QUESTO MOMENTO NON È LEADER, NON È ELETTO, NON CONTROLLA I GRUPPI PARLAMENTARI, NON È NIENTE. HA ASSAPORATO IL POTERE, GLI È PIACIUTO COSÌ TANTO CHE NON NE PUÒ PIÙ FARE A MENO” - “CONTE SENZA IL MOVIMENTO NON VA DA NESSUNA PARTE. CHI SE LO PRENDE, UNA CORRENTE DEL PD?”
COSA C’È DIETRO LO STRAPPO DI CONTE A GRILLO? NIENTE, È L’ENNESIMO BLUFF – “GIUSEPPI” MANDERÀ A GRILLO LA VERSIONE MODIFICATA DELLO STATUTO, COSÌ COME L’HA CHIESTA BEPPE-MAO. A QUEL PUNTO IL COMICO ACCETTERÀ E CONTE POTRÀ VENDERSI AI MEDIA LA SUA VITTORIA DI PIRRO – LE SUPERCAZZOLE IN CONFERENZA: “NON POSSO PRESTARMI A QUESTA SVOLTA CHE SI PRESTA A VECCHIE AMBIGUITÀ", "NON HA SENSO IMBIANCARE UNA CASA CHE HA BISOGNO DI PROFONDE RISTRUTTURAZIONI” – "SPETTA A GRILLO DECIDERE SE ESSERE IL GENITORE GENEROSO CHE LASCIA CRESCERE LA SUA CREATURA IN AUTONOMIA O IL GENITORE PADRONE CHE NE CONTRASTA L'EMANCIPAZIONE" - VIDEO