ECCONE UN'ALTRA CHE MOLLA LA POLITICA PER ANDARE A INCASSARE MILIONI PER LE "CONSULENZE" - SANNA MARIN, EX PREMIER FINLANDESE, SI UNIRÀ ALLA NO PROFIT "TONY BLAIR INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE" - L'EX PREMIER FINLANDESE DIVENTERÀ "CONSIGLIERA STRATEGICA" PER L'ORGANIZZAZIONE FONDATA DA BIGLIET-TONY: "IL MIO COMPITO SARÀ QUELLO DI ESSERE UN CONSULENTE PER DIVERSI PAESI, GOVERNI E LEADER SU QUESTIONI CHE MI SONO FAMILIARI" (TIPO STRUSCIARSI IN DISCOTECA?)