GLI ECO-PISCHELLI RISCHIANO LE MANETTE! – FRATELLI D’ITALIA PRESENTA UN PROGETTO DI LEGGE PER PUNIRE CON 3 ANNI DI CARCERE CHI IMBRATTA MONUMENTI, EDIFICI PUBBLICI E LUOGHI DI CULTO: LA NORMA, IN DISCUSSIONE AL SENATO, PREVEDE ANCHE UNA SORTA DI DASPO ANTI-VANDALI - GLI ATTIVISTI DI “ULTIMA GENERAZIONE”, RESPONSABILI DEGLI ULTIMI EPISODI DI IMBRATTAMENTO: “NON CI FERMIAMO, SIAMO PRONTI ANCHE AL CARCERE”. SARÀ DAVVERO COSÌ? – VIDEO

Estratto dell’articolo di Andrea Bulleri per “il Messaggero”

DARIO NARDELLA PLACCA UN GRETINO A PALAZZO VECCHIO - MEME BY OSHO

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato lo sfregio alla Barcaccia di Piazza di Spagna, riempita di liquido nero. Preceduto dal lancio di vernice arancione contro Palazzo Vecchio a Firenze e (prima ancora) contro la sede del Senato. Ora però un disegno di legge punta a fermare gli eco-vandali.

O almeno, a far sì che chi imbratta monumenti, edifici pubblici e luoghi di culto in nome di una pretesa battaglia ecologista ma anche per semplice inciviltà , si trovi a dover fronteggiare le conseguenze delle proprie azioni. E soprattutto, venga punito più severamente di oggi. Se necessario anche con il carcere fino a tre anni. Oltre al divieto di avvicinarsi a meno di dieci metri da beni «mobili e immobili» sottoposti a tutela.

ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE VERSANO VERNICE NERA NELLA FONTANA DELLA BARCACCIA A ROMA

Primo firmatario del progetto di legge, già depositato a palazzo Madama e in attesa di cominciare l'iter in commissione, è il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei. Deciso «in accordo con il governo», assicura a dichiarare guerra all'escalation di blitz contro il patrimonio artistico e culturale italiano.

Una stretta che, nelle intenzioni dell'esponente meloniano, potrebbe diventare realtà nel giro di qualche mese, anche in considerazione della «forte sensibilità collettiva» e dello «sdegno» che le immagini degli ultimi imbrattamenti a Roma e a Firenze hanno sollevato.

palazzo madama imbrattato con la vernice 7

Innanzitutto, il ddl prevede che a chi «imbratta o deturpa» volontariamente un edificio o un monumento storico tutelato, venga impedito di avvicinarsi a una distanza inferiore di dieci metri da qualunque bene culturale sottoposto alla stessa tutela, per un periodo variabile da sei mesi a un anno. Una sorta di daspo anti-vandali […].

Per i casi più gravi, poi, le pene previste per il reato di danneggiamento vengono estese anche a chi imbratta o deturpa il patrimonio storico e culturale. In altre parole, si rischia la reclusione «da sei mesi a tre anni».

marco lisei galeazzo bignami

[…] Non tarda ad arrivare risposta degli attivisti di Ultima generazione, responsabili degli ultimi episodi. Il ddl «non ci ferma e non ci spaventa, siamo pronti a qualsiasi rischio legale, anche ad andare in carcere», ostenta sicurezza il portavoce del gruppo. Prima di minacciare nuovi blitz su Roma «dalla metà di aprile». Che, con ogni probabilità, farebbero accelerare il cammino della legge.

palazzo madama imbrattato con la vernice 4 Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione alla Barcaccia di Piazza di Spagna ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE VERSANO VERNICE NERA NELLA FONTANA DELLA BARCACCIA A ROMA TWEET SU DARIO NARDELLA CHE RIPULISCE PALAZZO VECCHIO dario nardella pulisce palazzo vecchio meme by hipdem 5 ROMA FEYENOORD BARCACCIA ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE VERSANO VERNICE NERA NELLA FONTANA DELLA BARCACCIA A ROMA dario nardella pulisce palazzo vecchio meme by hipdem 4 DARIO NARDELLA PLACCA UN GRETINO A PALAZZO VECCHIO - VIGNETTA BY MAURO BIANI