EDI RAMA HA SBAGLIATO CARRIERA: DOVEVA FARE IL COMICO - LA BARZELLETTA RACCONTATA DAL PREMIER ALBANESE SULLA MORTE DI PRIGOZHIN: "DA UNA PARTE ALL'ALTRA DELLA RUSSIA CI SONO NOVE ORE DI DIFFERENZA. IL PRIMO MINISTRO VA DA PUTIN E DICE: 'ABBIAMO UN PROBLEMA, HO CHIAMATO OLAF SCHOLZ PER CONGRATULARMI PER IL COMPLEANNO MA MI HANNO DETTO CHE È DOMANI. E PUTIN RISPONDE: "SÌ, È SUCCESSO ANCHE A ME: HO CHIAMATO LA FAMIGLIA DI PRIGOZHIN PER FARE LE CONDOGLIANZE MA L’AEREO..." - VIDEO

DAGONEWS

edi rama

Il Premier albanese Edi Rama vola in Slovenia per partecipare al “Bled Strategic Forum”, un ciclo di conferenze organizzate dal Ministero degli Esteri sloveno e racconta una barzelletta macabra su Prigozhin (degna del miglior Berlusconi):

“In Russia sono in corso dei negoziati per unificare i fusi orari, perché adesso tra una parte e l’altra del paese ci sono nove ore di differenza. Allora il primo ministro va da Putin e dice: «Signor presidente, abbiamo un problema. Ho mandato la mia famiglia in vacanza e li ho chiamati per la buonanotte ma da loro è già mattina ed erano sulla spiaggia.

funerali prigozhin 3

Ho chiamato Olaf Scholz per congratularmi per il compleanno ma mi hanno detto che è domani. Ho chiamato Xi Jinping per fare gli auguri di capodanno ma mi hanno detto che è ancora l’anno vecchio».

E Putin dice: «Sì, è successo anche a me: ho chiamato la famiglia di Prigozhin per fare le condoglianze ma l’aereo non era ancora partito».

militari russi rimuovono i resti dell aereo di prigozhin 3 MEME SULLA MORTE DI PRIGOZHIN incidente aereo prigozhin

IL VIDEO GIRATO DALLA PRIMA DONNA ARRIVA SUL LUOGO IN CUI E' CADUTO L AEREO DI PRIGOZHIN