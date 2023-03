2 mar 2023 20:03

EDITORIA PORTAMI VIA – DAGONEWS! LA TRATTATIVA PER LA VENDITA DEI QUOTIDIANI LOCALI DEL NORD-EST DEL GRUPPO GEDI PROCEDE A GONFIE VELE, GRAZIE ALL’INTERCESSIONE DEL GOVERNATORE LUCA ZAIA CON LA CORDATA GUIDATA DA ENRICO MARCHI – BERLUSCONI PROVA A SABOTARE L’ASSALTO DEGLI ANGELUCCI A “LA VERITÀ”, DOPO AVER STOPPATO L’ACQUISTO DEL “GIORNALE”, MA SPUNTA IERVOLINO – “IL SOLE 24 ORE” POTREBBE CEDERE AL GRUPPO MULTIVERSITY (GUIDATO DA VACCARONO) IL RAMO FORMAZIONE: IL NO DI GIULIANO AMATO