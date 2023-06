EFFETTI DELL’EGEMONIA CULTURALE: SI PERDE DI VISTA LA REALTÀ – GIOVANNI ORSINA: “LA CULTURA PROGRESSISTA HA PERSO IL CONTATTO CON LA REALTÀ. SI È MOLTO CONCENTRATA SUI PROPRI VALORI, SU COME RITENEVA CHE LA REALTÀ DOVESSE ESSERE IN ASTRATTO, E SI È TROPPO SPESSO DIMENTICATA DI COMPRENDERLA” – “ELLY SCHLEIN NON PUÒ AVERE COLPA SE LE ELEZIONI LE HA VINTE LA DESTRA. È LECITO INVECE DOMANDARSI SE SIA LA PERSONA ADATTA A RICOSTRUIRE IL COLLEGAMENTO FRA IL PROGRESSISMO E LA REALTÀ. TEMO CHE LA RISPOSTA DEBBA ESSER NEGATIVA” - TRADOTTO: MENO SUPERCAZZOLE ARCOBALENO, PIÙ CONCRETEZZA…

Estratto dell'articolo di Giovanni Orsina per "La Stampa"

Attribuire a Elly Schlein la responsabilità del pessimo risultato che il Partito democratico ha ottenuto nelle ultime elezioni amministrative sarebbe sbagliato e ingeneroso. Non soltanto perché si tratta di un voto di portata limitata, né perché è diventata segretaria del partito da poche settimane. Ma perché le difficoltà dei democratici sono, a ben vedere, la manifestazione locale di una crisi più generale nella quale la sinistra versa in pressoché tutte le democrazie avanzate, come hanno dimostrato da ultimo anche le elezioni greche e spagnole. Il discorso va allargato, allora: da quale malessere sono affette, le forze politiche progressiste?

La risposta che propongo è: da un malessere soprattutto culturale. Ma come – si obietterà – ma se da settimane non si parla d'altro che della presunta egemonia culturale della sinistra! Adesso scopriamo invece che la cultura non è il punto forte del progressismo, ma è quello debole?

[…] Mi sembra che il progressismo sia in effetti culturalmente egemone, per lo meno nel senso che, all'interno delle istituzioni e fra le professioni in senso lato culturali, quanti vi si riconoscono sono in larghissima maggioranza. Ma mi sembra pure che a quest'egemonia non corrisponda la capacità di elaborare un pensiero adeguato alla nostra epoca.

Un'incapacità che rende il predominio sterile ma anche, paradossalmente, più visibile e irritante di quanto non sarebbe altrimenti. Negli ultimi decenni la cultura progressista ha perso in larga misura il contatto con la realtà. Si è molto concentrata sui propri valori, su come riteneva che la realtà dovesse essere in astratto, e si è troppo spesso dimenticata di descriverla, comprenderla e concettualizzarla, invece, per com'è in concreto.

[…] Fra la loro cultura e le vite concrete della maggioranza degli esseri umani si è così aperto uno iato che, col tempo, si è venuto facendo sempre più ampio e profondo. È anche in quello iato che è nata l'insurrezione politica cosiddetta populista.

Schlein […] non può avere colpa se le elezioni amministrative le ha vinte la destra. È lecito invece domandarsi di che tipo di cultura sia portatrice, ovvero se sia la persona adatta a ricostruire il collegamento perduto fra il progressismo e la realtà.

Almeno per quel che si è sentito finora, temo che la risposta a questa domanda debba esser negativa: il mondo mentale di Schlein appare largamente dominato dalle petizioni di principio. E non è questione di radicalismo. […]

Prendiamo due esempi ormai «classici», la guerra in Ucraina e la costruzione di un termovalorizzatore a Roma. Due argomenti sui quali, com'è noto, Schlein ha mostrato più di qualche titubanza. A partire da quel che ho scritto sopra, mi pare che queste ambiguità si spieghino così: i valori ambientalisti e pacifisti della segretaria democratica la spingerebbero a frenare sull'Ucraina e a opporsi senz'altro al termovalorizzatore; la realtà tira però, con prepotenza, nella direzione diametralmente opposta; e alla fine Schlein è costretta a piegarsi, ma lo fa malvolentieri.

Accetta così di far convivere le proprie convinzioni con la lezione dei fatti, ma è una convivenza forzata e artificiale. Ecco: una cultura vitale non subisce i fatti come un pugno in faccia. Una cultura vitale, anche radicale, assorbe la realtà, la fa propria, si avvolge e ricostruisce intorno a essa, la digerisce e rielabora. La sa pensare per com'è e ne sa pensare al contempo il cambiamento per come vorrebbe che fosse.

E la destra? La cultura di destra è forse più adeguata alla realtà di quella di sinistra? Assolutamente no. […] La destra non vince le elezioni malgrado le manchi l'egemonia culturale, allora – le vince proprio perché non ce l'ha. Perché viaggia leggera, perché può mettersi in contatto diretto, senza alcuna mediazione, col senso comune degli elettori. E in quel senso comune […] si trova tuttavia la realtà per come la vivono le persone qualunque. Non poca cosa, per chi desideri raccoglierne il voto.

