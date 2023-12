22 dic 2023 09:21

EFFETTI DELLA LOTTA AL PATRIARCATO: ORA ANCHE I REGALI AI FIGLI DIVENTANO UN PRETESTO PER LE DENUNCE – A FAENZA UN UOMO È FINITO A PROCESSO PER AVER INVIATO AL FIGLIO UN DISEGNO DI HULK INTENTO A SMEMBRARE UN CORPO. LA LETTERA ERA STATA VISTA DALLA MADRE DEL BAMBINO, CHE IN PASSATO AVEVA DENUNCIATO L’EX PER MINACCE, E HA PENSATO SI TRATTASSE DI UN AVVERTIMENTO INQUIETANTE. MA I GIUDICI HANNO ASSOLTO L’EX COMPAGNO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE…