11 feb 2023 11:20

UN EGO CON L’ELISEO INTORNO - MACRON HA ORGANIZZATO IN FRETTA LA CENA A TRE CON SCHOLZ E ZELENSKY PER NON FARSI “OSCURARE” DA LONDRA, DOVE IL PRESIDENTE UCRAINO ERA ANDATO POCO PRIMA A PARLARE DI AEREI DA COMBATTIMENTO - A PARIGI SONO SORPRESI PER IL NERVOSISMO DI GIORGIA MELONI PER IL MANCATO INVITO ALLA CENA RISERVATA: “SE LA LEADER ITALIANA PER SETTIMANE NON È RIUSCITA A TROVARE UN BUCO IN AGENDA PER VENIRE ALL’ELISEO, DAVVERO LO AVREBBE TROVATO ALL’IMPROVVISO MERCOLEDÌ?”