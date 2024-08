14 ago 2024 11:10

EGOMANI D'ITALIA - A NARDÒ, IN PROVINCIA DI LECCE, IL SINDACO GIUSEPPE MELLONE (SOPRANNOMINATO “PIPPI”) HA BLOCCATO UNA PIAZZA DEL CENTRO STORICO PER FESTEGGIARE I SUOI 40 ANNI - CHI E' IL PRIMO CITTADINO SOSTENUTO DAL CENTRO-DESTRA, VICINO ALLA LEGA: HA UN PASSATO IN CASAPOUND, DIVENNE CELEBRE PER UN OMAGGIO A SERGIO RAMELLI CON TANTO DI SALUTO ROMANO. NEL 2021 IL GOVERNATORE MICHELE EMILIANO LO SOSTENNE CONTRO UN CANDIDATO DEL PD - VIDEO