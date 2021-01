“SERVE IL LOCKDOWN DI UN MESE” - IL CONSULENTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, WALTER RICCIARDI, PREDICA RIGORE: “SERVIREBBERO MISURE PIÙ FORTI PER TRE O QUATTRO SETTIMANE MA SENZA DEROGHE. QUESTE ONDE CONTINUE SONO DANNOSE ANCHE PER LA VACCINAZIONE. QUANDO DOVREMO VACCINARE 200MILA PERSONE AL GIORNO, A MARZO, COME FAREMO SE CI FOSSE UNA SITUAZIONE COME QUESTA?”