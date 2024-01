UN ELECTION DAY PER FREGARE SALVINI – GIORGIA MELONI VUOLE ACCORPARE EUROPEE E AMMINISTRATIVE IN UN’UNICA DATA, IL 9 GIUGNO – LA DUCETTA A CAPODANNO È RIMASTA DA SOLA A CASA CON LA FIGLIA GINEVRA, A MEDITARE SUI TANTI DOSSIER CHE SI TROVERÀ DI FRONTE NEL 2024 – LA PREMIER HA DATO FORFAIT AL PARTY DELLA “FIAMMA MAGICA” IN UNA VILLA APPENA FUORI ROMA. AL FESTONE, A CUI ERANO PRESENTI ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, SI È INVECE PRESENTATO ANDREA GIAMBRUNO, CHE GIÀ AD ATREJU SI ERA PALESATO SCATENANDO L’IRRITAZIONE DELLA “SORELLA D’ITALIA”

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

GIORGIA MELONI - POST DI CAPODANNO

Giorgia Meloni ha in mente una grande festa per il prossimo nove giugno: ha deciso, con un decreto che presto andrà in Cdm, di accorpare il voto delle Europee con quello delle amministrative. Obiettivo: tripudio FdI.

Intanto però a Capodanno niente festone: la premier [...] è rimasta a casa con la figlia Ginevra. E non ha seguito la sorella Arianna [...] e il cognato ministro Francesco Lollobrigida a un party organizzato, da una cerchia ristrettissima di amici, in una villa appena fuori Roma.

gli otoliti di giorgia meloni meme by rolli per il giornalone la stampa

Non c’era la premier, che all’ultimo ha dato forfait, ma ecco Andrea Giambruno, l’ex compagno ricomparso alla festa di Atreju e con il quale ha trascorso il Natale dalla madre di lui a Milano, tornando con lo stesso aereo.

Al veglione c’erano gli amici storici della crew meloniana, a partire dall’imprenditore e presidente di “Sport e Salute”, la cassaforte dello sport italiano, Marco Mezzaroma, in grande confidenza con Arianna Meloni (e per ironia dei cognomi fidanzato, secondo “Radio Transatlantico”, con la trentenne giornalista della “Domenica sportiva” Giusy Meloni).

andrea giambruno ad atreju 3

Insomma: Giambruno sì, Meloni (Giorgia) no. Ma evidentemente il giornalista […] fa ancora parte del gruppo ristretto che ruota intorno alla premier. La Fiamma magica, appunto. Un manipolo di fedelissimi che in queste ore la consiglia sulle sfide che segneranno il 2024.

Intanto da ieri l’Italia ha la presidenza del G7 che toccherà il suo acme dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, in Puglia. Il primo a fare gli auguri alla premier è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. [...]

marco mezzaroma giorgia meloni

Meloni non ha intenzione di dare annunci, sì o no, sulla sua presenza come capolista di FdI in tutte le circoscrizioni. Ne vuole parlare con la coalizione, ufficialmente. Non vuole dare vantaggi tattici a Matteo Salvini […]. E quindi “sto facendo una valutazione a 360 gradi” potrebbe essere la scappatoia davanti alla Stampa parlamentare. Le chiederanno sicuramente anche dell’inchiesta su Denis e Tommaso Verdini, padre e fratello di Francesca, compagna del leader della Lega.

C’è il timore che escano nuovi dettagli in grado di coinvolgere il governo [...] ma la linea di Fratelli d’Italia è un’altra. L’ha esplicitata il 31 dicembre “Ore 11”, il mattinale che fa da bussola agli eletti di FdI [...].

giorgia meloni matteo salvini atreju

“Sul caso delle commesse Anas c’è una indagine in corso, [...] che non coinvolge Salvini, né altri esponenti politici, quindi, attendiamo gli sviluppi”. […] tutto ricade su Meloni, tornata in forze. Dopo essersi complimentata al telefono con Mattarella per il discorso di fine anno, ha pubblicato una foto sui social per dire che sta bene, augurare un grande 2024 all’Italia, ma anche per attaccare “quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute: mi ricordano chi non voglio essere”. Insomma Meloni non ha fatto un Capodanno col botto. A quello c’ha pensato il suo deputato Emanuele Pozzolo […].

