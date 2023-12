LE ELEZIONI PIÙ PAZZE DEL MONDO: UN CANDIDATO SOTTO PROCESSO E UNO OTTUAGENARIO CHE NON STA IN PIEDI – LA RIVISTA “THE ATLANTIC” ANALIZZA LA CORSA PER LA CASA BIANCA NEL 2024, CHE VEDRÀ CANDIDATI, A MENO DI COLPI DI SCENA, TRUMP E BIDEN: TRA ACCUSE DI BROGLI, POSSIBILI CONDANNE, SPARATE E VENDETTE, NE VEDREMO DELLE BELLE – IL RUOLO DEI SOCIAL NETWORK, LE FAKE NEWS E LA POLARIZZAZIONE SEMPRE PIÙ EVIDENTE…

Traduzione dell’articolo di Quinta Jurecic per www.theatlantic.com

A un anno dalle elezioni del 2024, un sondaggio del New York Times/Siena College ha posto una domanda insolita agli elettori degli swing-state: “Se Donald Trump venisse condannato e messo in prigione, votereste comunque per lui come candidato repubblicano alle elezioni generali?”

È ovviamente la prima volta che gli elettori si trovano a dover considerare l'impatto di quattro distinte incriminazioni e potenziali verdetti della giuria sulla loro scelta del presidente.

In mezzo a una serie di altre domande più tipiche - “è probabile che vada a votare? Quale candidato è più probabile che sostenga?", domande come "Pensa che Donald Trump abbia o non abbia commesso gravi crimini federali?" ricordano quanto sia già bizzarra la corsa alle presidenziali del 2024.

Un partito politico sta vivendo una stagione delle primarie più o meno tipica, con ansie sommesse sul fatto che un presidente in carica, che rientra nei canoni della politica americana, sia all'altezza della sfida della rielezione. L'altro rimane attanagliato da una fantasia di vendetta autoritaria pilotata da un uomo sotto accusa per aver tentato di rovesciare lo stesso governo che ora vuole guidare.

La spaccatura diventerà sempre più assurdo con l'avvicinarsi delle elezioni: Il processo di Trump a Washington, D.C., per il suo coinvolgimento nell'insurrezione del 6 gennaio, è attualmente previsto per il 4 marzo, il giorno prima del Super Tuesday, e le parti in causa in diversi Stati stanno cercando di squalificarlo dalla presidenza in base al Quattordicesimo Emendamento per il suo ruolo nella rivolta.

All'inizio del mandato di Trump, i suoi oppositori si sono riuniti intorno a un appello senza malizia contro l'autocompiacimento: "Questo non è normale!". Le elezioni del 2024 non sono assolutamente normali. (E ancora non è arrivato il 2024). Molti dei sistemi in vigore per amministrare le elezioni e garantire l'integrità del voto stanno faticando sotto il peso degli attacchi politici degli alleati e dei sostenitori di Trump.

Le stesse menzogne sul 2020 che Trump ha usato per giustificare il suo presunto colpo di Stato il 6 gennaio, e sulle quali continua a fare campagna per un secondo mandato, stanno distorcendo anche i sistemi più profondi che sono alla base del voto del 2024.

Nel 2020, gli addetti alle elezioni hanno subito un'ondata di attacchi da parte di americani che ritenevano che le elezioni fossero state rubate a Trump. Secondo un sondaggio condotto la scorsa primavera dal Brennan Center for Justice, un funzionario elettorale su tre ha riferito di essere stato “molestato” e quasi la metà ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei propri colleghi. Molti uffici hanno anche faticato sotto il peso di massicce richieste di documenti pubblici da parte dei sostenitori di Trump che cercavano, tra le altre cose, prove di frode.

Queste condizioni di lavoro hanno indotto molti funzionari a lasciare l'incarico, il che potrebbe lasciare molte giurisdizioni impreparate nel 2024. "Nel 2024 avremo elezioni in molti luoghi gestite da amministratori elettorali alle prime armi", ha detto Tiana Epps-Johnson a me e al mio collega Benjamin Wittes in una recente intervista in podcast. Tiana Epps-Johnson è a capo del Center for Tech and Civic Life, un'organizzazione no-profit che nel 2020 ha raccolto fondi per sostenere gli uffici elettorali locali che si trovano improvvisamente in difficoltà per adattarsi alle circostanze senza precedenti di un'elezione nel bel mezzo di una pandemia.

Il "benessere dei funzionari e degli operatori elettorali è influenzato in modo significativo da questo ambiente", ha detto Epps-Johnson, e "questo vale anche per la costellazione di organizzazioni che lavorano ogni giorno per sostenere questi funzionari pubblici".

Parlava per esperienza. Dopo il novembre 2020, la sua organizzazione è stata sommersa da minacce e cause legali derivanti dalle falsità dell'estrema destra sul suo presunto ruolo nel furto delle elezioni. L'organizzazione ha dovuto pagare milioni di dollari in spese legali per contrastare queste affermazioni.

Anche dopo che i tribunali hanno respinto molte delle cause come frivole, i legislatori repubblicani in più di 20 Stati hanno fatto riferimento a queste accuse per giustificare il divieto di sovvenzioni private agli uffici elettorali. Senza ulteriori finanziamenti pubblici, i funzionari locali potrebbero avere difficoltà a trovare le risorse per registrare gli elettori e gestire i seggi.

Nove Stati guidati dal GOP hanno anche tagliato i ponti con un'altra organizzazione no-profit che assiste l'amministrazione elettorale, l'Electronic Registration Information Center - un'organizzazione bipartisan che permette agli Stati di condividere informazioni aggiornate sugli elettori - dopo che il gruppo è diventato il fulcro di teorie cospirative su presunti sforzi democratici per rubare le elezioni.

Mentre le persistenti menzogne sull'integrità delle elezioni del 2020 hanno creato nuove e maggiori sfide per l'amministrazione elettorale del 2024, i sistemi esistenti per contrastare tali menzogne stanno subendo le pressioni dei repubblicani pro-Trump, che sostengono che qualsiasi sforzo in tal senso rappresenti un piano per mettere a tacere i conservatori.

Lo shock dell'interferenza russa nelle elezioni del 2016 ha portato a un'impennata di interesse tra le agenzie governative e le aziende tecnologiche per mitigare i potenziali danni della propaganda online legata alle elezioni.

Nel 2020, aziende come Meta e Twitter hanno lavorato a fianco di ricercatori indipendenti e funzionari federali e locali per identificare e rispondere a falsità potenzialmente dannose, da voci che vanno fuori controllo a campagne di influenza da parte di governi stranieri. Questo sforzo non è stato perfetto: anche se il voto in sé si è svolto in modo relativamente regolare, il ritmo incalzante delle menzogne elettorali diffuse da Trump nei mesi successivi ha gettato le basi per la violenza del 6 gennaio. Ma questa rete ha rappresentato un notevole miglioramento rispetto a quanto disponibile nel 2016.

Idealmente, quella rete sarebbe ora sintonizzata e pronta a partire per il 2024. Invece, è stata ostacolata da un contraccolpo che è meglio inteso come un'altra manifestazione della rabbia diretta agli operatori elettorali. Al Congresso, la sottocommissione del deputato Jim Jordan sulla "Weaponization of the Federal Government" ha perseguito senza sosta i ricercatori indipendenti che hanno risposto alle falsificazioni delle elezioni del 2020, molti dei quali stanno lottando sotto il peso delle spese legali e delle ampie richieste di documenti che potrebbero suonare familiari agli amministratori delle elezioni. Il risultato di tutto questo è quello che gli avvocati chiamano "effetto agghiacciante", che dissuade i ricercatori, le aziende tecnologiche e le agenzie governative dal lavorare per contrastare le falsificazioni questa volta.

Nel frattempo, una campagna legale da parte di avvocati generali repubblicani e gruppi allineati al GOP ha messo in dubbio la liceità delle comunicazioni governative con le piattaforme di social media.

Forse in difficoltà nell'affrontare questa incertezza, l'FBI e il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale hanno limitato le comunicazioni con le aziende tecnologiche sull'integrità elettorale. Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale ha anche rinunciato a fornire risorse per aiutare gli amministratori delle elezioni a rispondere alla disinformazione.

La reazione della destra a questi programmi si concentra sulla censura degli americani, ma questo ridimensionamento ostacola anche gli sforzi per rispondere alle campagne di influenza straniera.

Il quadro che si prospetta per il 2024 non è del tutto fosco, soprattutto per quanto riguarda le vie legali attraverso le quali Trump potrebbe cercare di provocare il caos. L'Electoral Count Reform Act, approvato in sordina nel dicembre 2022, limita in modo significativo la capacità di intromettersi nel conteggio elettorale. E la decisione della Corte Suprema del maggio 2023 nella causa Moore v. Harper ha respinto le varianti più aggressive di una teoria costituzionale che i sostenitori di Trump avrebbero potuto utilizzare per sconvolgere il prossimo processo elettorale.

Tuttavia, i contendenti e i funzionari statali più intraprendenti potrebbero far leva sulle ambiguità di Moore per contestare aspetti dell'amministrazione elettorale statale, così come potrebbero sollevare obiezioni infondate alla certificazione del voto, come hanno fatto alcuni funzionari elettorali sparsi in tutto il Paese nelle elezioni di metà mandato del 2022. Forse non vinceranno in tribunale. Ma potrebbero fare molti danni anche senza una vittoria legale formale.

Come nel caso degli sforzi per sopraffare gli scrutatori e smantellare i sistemi progettati per attenuare i falsi, l'obiettivo non è tanto quello di raggiungere un risultato concreto, quanto piuttosto quello di alimentare i dubbi persistenti e infondati sull'integrità delle elezioni americane che Trump ha alimentato senza sosta fin da prima della sua vittoria nel 2016.

"Il loro obiettivo è quello di destabilizzare il nostro sistema", ha dichiarato il Segretario di Stato del Kentucky Michael Adams a proposito dell'ondata di richieste di informazioni agli impiegati delle contee da parte dei negazionisti delle elezioni del 2020. Questa è, purtroppo, la nuova normalità