LE ELEZIONI REGIONALI SI SVOLGERANNO IN DUE GIORNI: DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - E' LA PROPOSTA AVANZATA DAL VIMINALE E APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI...

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(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il Viminale ha proposto, e il cdm ha concordato, che le elezioni regionali si svolgano domenica 12 e lunedì 13, due giorni invece di uno. Lo rendono noto fonti di governo.

 

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politica

“BAFFINO” QATARINO – PER RILEVARE LA RAFFINERIA DI PRIOLO, DI PROPRIETÀ DELLA RUSSA LUKOIL, ED EVITARE L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, SONO IN BALLO DUE OPZIONI: LA PRIMA È QUELLA DEL FONDO AMERICANO “CROSSBRIDGE”, CON CUI L’INTERLOCUZIONE È A BUON PUNTO. LA SECONDA HA INVECE COME PERNO L’UOMO D’AFFARI DEL QATAR, GHANIM BIN SAAD AL SAAD, IN CORDATA CON UN GRUPPO DI INVESTITORI ITALIANI. A PRESENTARLA AL GOVERNO È STATO NIENTEMENO CHE MASSIMO D’ALEMA. ANDRÀ A FINIRE COME CON LA MEDIAZIONE PER LA VENDITA DI ARMI ALLA COLOMBIA?