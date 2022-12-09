(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il Viminale ha proposto, e il cdm ha concordato, che le elezioni regionali si svolgano domenica 12 e lunedì 13, due giorni invece di uno. Lo rendono noto fonti di governo.
LE ELEZIONI REGIONALI SI SVOLGERANNO IN DUE GIORNI: DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - E' LA PROPOSTA AVANZATA DAL VIMINALE E APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI...-
(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il Viminale ha proposto, e il cdm ha concordato, che le elezioni regionali si svolgano domenica 12 e lunedì 13, due giorni invece di uno. Lo rendono noto fonti di governo.
L’EX EUROPARLAMENTARE DEL GRUPPO "SOCIALISTI E DEMOCRATICI" PANZERI E ALTRI 3 ITALIANI SAREBBERO INDAGATI A BRUXELLES PER SOSPETTA CORRUZIONE – TRA LORO ANCHE IL SINDACALISTA VISENTINI - UN’ONDATA DI PERQUISIZIONI A BRUXELLES NELL’AMBITO DI UNA INCHIESTA SU PRESUNTE CORRUZIONI AL PARLAMENTO UE DA PARTE DEL QATAR PER INFLUENZARE LE POLITICHE UE…
FERMI TUTTI: PER PUTIN “RAGGIUNGERE UN ACCORDO SULL’UCRAINA È INEVITABILE” – DOPO LO SCAMBIO DEI DETENUTI CON GLI STATI UNITI “MAD VLAD” APRE UNO SPIRAGLIO DI PACE E POI DELIRA: “LA RUSSIA AVREBBE DOVUTO AVVIARE PRIMA L’OPERAZIONE IN UCRAINA MA SPERAVA DI FARE UN ACCORDO COME PARTE DEL PROTOCOLLO DI MINSK 2” – IL PRESIDENTE RUSSO MANDA UN PIZZINO ALL’EUROPA: “NON VENDEREMO IL PETROLIO AI PAESI CHE ADOTTERANNO IL PRICE CAP”
BOSSI, IL NUOVO INCUBO DI SALVINI - IL NUOVO GRUPPO FORMATO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DAI TRE CONSIGLIERI CHE HANNO LASCIATO LA LEGA, È STATO PROTOCOLLATO CON IL NOME DI “COMITATO NORD”, LA CORRENTE AUTONOMISTA E NORDISTA FONDATA DA UMBERTO BOSSI - E’ IL FRONTE PIU’ CALDO PER SALVINI: L’OPPOSIZIONE INTERNA DEL SENATÙR…
“BAFFINO” QATARINO – PER RILEVARE LA RAFFINERIA DI PRIOLO, DI PROPRIETÀ DELLA RUSSA LUKOIL, ED EVITARE L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, SONO IN BALLO DUE OPZIONI: LA PRIMA È QUELLA DEL FONDO AMERICANO “CROSSBRIDGE”, CON CUI L’INTERLOCUZIONE È A BUON PUNTO. LA SECONDA HA INVECE COME PERNO L’UOMO D’AFFARI DEL QATAR, GHANIM BIN SAAD AL SAAD, IN CORDATA CON UN GRUPPO DI INVESTITORI ITALIANI. A PRESENTARLA AL GOVERNO È STATO NIENTEMENO CHE MASSIMO D’ALEMA. ANDRÀ A FINIRE COME CON LA MEDIAZIONE PER LA VENDITA DI ARMI ALLA COLOMBIA?