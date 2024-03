LE ELEZIONI RUSSE SONO UNA FARSA, MA IL CONSENSO DI PUTIN È REALE – SECONDO GLI ANALISTI INDIPENDENTI, SENZA I BROGLI, “MAD VLAD” SAREBBE COMUNQUE STATO ELETTO CON UNA MAGGIORANZA DEL 60%. LA VOLONTÀ DELLO ZAR DI ACCRESCERE LA PERCENTUALE FINO A SFIORARE IL 90% È UN’OSTENTAZIONE DI FORZA: PUTIN HA ABBANDONATO OGNI PRETESA DI MOSTRARE LA RUSSIA PER QUELLO CHE NON È (UNA DEMOCRAZIA). ERA UN TEST DI LEGITTIMITÀ PER LA GUERRA IN UCRAINA E PER LA SUA POLITICA DI REPRESSIONE…

1. PUTIN HA DOVUTO ESCOGITARE UNA VITTORIA SCHIACCIANTE PERCHÉ SA CHE LA SOCIETÀ RUSSA STA MOSTRANDO DELLE CREPE

Articolo di “The Guardian” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L UOMO CHE SUSSURRAVA AI NAVALNY - MEME BY EMILIANO CARLI

Sebbene la vittoria schiacciante di Vladimir Putin con l'87% dei voti nelle elezioni russe non sia stata una sorpresa, queste elezioni sono state importanti sia per il Cremlino sia per chi si oppone a Putin, scrive The Guardian.

Con un'affluenza alle urne del 74% - la più alta della storia - qualsiasi cosa inferiore a una vittoria schiacciante avrebbe suggerito che coloro che non hanno votato per Putin rappresentavano una forza significativa nella politica russa. Ciò sarebbe stato particolarmente imbarazzante nel caso del giovane emergente Vladislav Davankov che, con il 3,79% dei voti, si è piazzato al terzo posto.

Davankov è stato erroneamente descritto come un candidato contro la guerra - sostiene la pace e i negoziati, "ma alle condizioni della Russia e senza un passo indietro" - ma la sua piattaforma chiedeva anche "libertà di parola e di opinione, invece di intolleranza e denunce", e "apertura e pragmatismo invece di cercare nuovi nemici".

Vladislav Davankov

Diversi esponenti dell'opposizione, tra cui il noto blogger Maxim Katz, e il candidato alla presidenza Boris Nadezhdin, hanno dichiarato pubblicamente che avrebbero votato per lui. Secondo Vote Abroad, Davankov ha ottenuto la maggioranza dei voti nei seggi russi in altri Paesi. Con un candidato così "sovversivo" sulla scheda elettorale, nient'altro che una vittoria assoluta avrebbe permesso a Putin di dormire la notte.

Era chiaro da tempo che il Cremlino vedeva queste elezioni come un test della legittimità del regime. Si dice che abbia speso quasi 1 miliardo di euro per la campagna elettorale, con fondi destinati in gran parte a garantire una grande affluenza alle urne. Per il Cremlino non era sufficiente vincere le elezioni: doveva anche dimostrare il coinvolgimento dell'opinione pubblica.

ELEZIONI RUSSE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

C'è stata una spinta al voto anticipato, soprattutto nei territori occupati dell'Ucraina, dove i funzionari elettorali, accompagnati da uomini armati in uniforme, hanno bussato alle porte dei cittadini chiedendo loro gentilmente se volessero votare in anticipo. Chi non aveva ancora il passaporto russo ha potuto usare il proprio documento d'identità ucraino. In Russia c'erano le solite lotterie, discoteche e mense ai seggi elettorali per invogliare la gente a uscire.

BORIS NADEZHDIN

Le elezioni hanno segnato anche il culmine di settimane di proteste modeste ma consistenti per chi si oppone a Putin. La vedova di Alexei Navalny ha invitato i suoi sostenitori a presentarsi ai seggi elettorali in tutta la Russia a mezzogiorno del 17 marzo per dimostrare la loro solidarietà con il movimento anti-Putin. L'affluenza a queste proteste, sia in Russia che all'estero, è stata significativa. La tomba di Navalny, che le autorità avevano ripulito dai fiori portati dai lutti dopo il suo funerale, è stata invece ricoperta dalle schede elettorali portate dai seggi.

alexei navalny e vladimir putin by edoardo baraldi

Le elezioni sono state caratterizzate anche da altri atti di ribellione, che anche la stampa ufficiale non ha potuto ignorare. L'agenzia di stampa statale Tass ha riferito di arresti dopo una serie di incendi ed esplosioni, con elettori che hanno lanciato bombe molotov ai seggi elettorali, oppure hanno rovinato le schede versando vernice o disinfettante verde, noto come zelyonka, nelle urne.

Il simbolismo ironico di quest'ultimo caso non sarà sfuggito agli elettori o al regime: Navalny è stato gravemente ferito a un occhio quando è stato inzuppato con il disinfettante verde mescolato a una sostanza corrosiva nel 2017.

yulia navalnaya berlino

Per molti versi, anche se il risultato era noto in anticipo, queste elezioni hanno alcune lezioni eloquenti. Dovremmo essere rincuorati dagli atti di resistenza coraggiosa, che dimostrano che la società civile russa è ancora viva nonostante i tentativi di Putin di reprimerla.

Tuttavia, la maggioranza della popolazione continua a sostenere il regime. L'analista veterano della Russia Mark Galeotti suggerisce che, senza brogli, Putin sarebbe stato facilmente eletto con una maggioranza del 60% al primo turno.

MARK GALEOTTI

Il fatto che Putin abbia ovviamente cercato di alzare questo numero nonostante l'ampio sostegno dimostra che il Cremlino ha abbandonato ogni pretesa che la Russia sia qualcosa di diverso da una dittatura monopartitica. Putin è sembrato anche incoraggiato dall'esito positivo delle elezioni; nella conferenza stampa post-elettorale ha finalmente pronunciato il nome di Navalny ad alta voce.

Con il suo potere comodamente cementato, non ha più paura della sua arcinemesi, e nemmeno del suo fantasma. È probabile che userà il risultato di queste elezioni potemkin come un timbro di legittimità per giustificare una maggiore repressione, un'intensificazione della guerra e un'altra tornata di mobilitazioni.

Forse il governo di Putin è sicuro. Ma le spaccature nella società russa sono state messe a nudo, sia che si tratti delle centinaia di migliaia di elettori che hanno firmato per il candidato anti-guerra vietato Nadezhdin, sia che si tratti dei molti che hanno protestato a sostegno di Navalny, e che non hanno votato o hanno rovinato le schede su cui il suo nome non poteva comparire.

VLADIMIR PUTIN - RISULTATI ELEZIONI RUSSE

Il risultato elettorale è una facciata per un regime marcio che è vuoto nel profondo e ha bisogno di bugie, violenza e guerra per sopravvivere. È probabile che il malcontento cresca man mano che le privazioni della guerra e della repressione si fanno sentire.

Potrebbero volerci anni prima che la spaccatura della società russa indebolisca il regime. Ma la spaccatura c'è e il bisogno di vittoria assoluta di Putin dimostra che ne è consapevole. Ricorda la rapidità con cui il comunismo è caduto in Europa, una volta che una piccola catena di eventi ha creato un'onda anomala.

vladimir putin dopo le elezioni

È anche noto che ama il simbolismo delle date. È quindi allettante prenderlo in giro con questo piccolo promemoria: il 17 marzo 1985, il brutale dittatore della Romania, Nicolae Ceausescu, fu rieletto con il 100% dei voti del Parlamento, che a sua volta era stato appena rieletto con quasi il 100% del voto popolare. A quattro anni e nove mesi dall'inizio del suo mandato, la rivoluzione rovesciò il suo regime ed egli fu ucciso dalla sua polizia segreta.

IL RICONOSCIMENTO DELLE ELEZIONI DI PUTIN PER L'OCCIDENTE È UNA STRADA SENZA SCAMPO

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

vladimir putin

Vladimir Putin è al potere da un quarto di secolo, un lasso di tempo lunghissimo che finora soltanto Caterina II supera ancora. Si è intestato il suo quinto mandato con una percentuale molto alta, più dell’87 per cento: di dieci punti superiore rispetto al 2018.

Nessuno si aspettava un risultato diverso, bisognava soltanto attendere le percentuali, perché spiegano molto delle intenzioni del capo del Cremlino che ha voluto dimostrare di avere il pieno mandato popolare per continuare la guerra contro l’Ucraina.

[…] Putin ha celebrato la sua "vittoria" e l’annessione della Crimea nella Piazza Rossa: tutto è stato studiato per far coincidere i due eventi tra concerti e bandiere. Ai russi, quell’87 per cento indica che negli anni a venire le politiche di Putin non cambieranno. Al mondo esterno indica che Putin non ha intenzione di dare alle elezioni una parvenza di legalità […]

Sergey Radchenko

[…] Novaja Gazeta ha stimato la quota dei voti anomali, ha usato un sistema matematico per cercare di capire il peso delle frodi elettorali: escludendo il voto elettronico, hanno partecipato alle elezioni 75,5 milioni di cittadini e secondo la commissione elettorale 64,7 hanno votato per Putin. Secondo Novaja […] sono almeno 31 milioni i voti contraffatti. […]

L’esercizio elettorale in Russia è una formula estetica, serve a cementare la società attorno a Putin e la decisione di mostrare un gradimento così alto funge da lasciapassare per un presidente che ormai non teme più di chiamare Navalny per nome, anzi cerca di ostentare una forma di empatia per la sua morte, che ha definito “un evento triste”.

risultati elezioni russe 2024

[…]] ora l’87 per cento verrà usato per dire che tutto ciò che è stato fatto ha generato consenso, “e potrebbe essere usato per aumentare la pressione contro l’Ucraina, per un regime fiscale che consenta di alzare la spesa per la Difesa, o anche per una nuova mobilitazione”, dice al Foglio Sergey Radchenko, storico della Guerra fredda.

Putin ha ottenuto le congratulazioni della Cina, della Corea del nord, dell’Iran, del Venezuela. Le democrazie occidentali hanno parlato di elezioni non trasparenti, ma difficilmente non riconosceranno l’esito del voto, come ha chiesto di fare Yulia Navalnaya.

VLADIMIR PUTIN.

Sono pochi i precedenti del non riconoscimento, uno non è neppure lontano. Dopo le elezioni del 2020 in Bielorussia, molti paesi non riconobbero la vittoria di Aljaksandr Lukashenka, ma le divergenze rispetto alla Russia sono molte […]. […]

In Russia mancano tutti gli elementi per un processo di non riconoscimento, “non è un tema – dice Radchenko – sicuramente non viene riconosciuto l’esito nei territori ucraini che sono sotto occupazione, ma i paesi occidentali dialogano e hanno un rapporto anche con il leader cinese, Xi Jinping, e non hanno mai pensato di tagliare i rapporti perché non è mai stato eletto in un paese in cui il processo elettorale non esiste. Si possono contestare i risultati, le modalità, ma ritenere Putin illegittimo non porterebbe a nulla”. […]

