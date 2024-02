6 feb 2024 16:30

ELKANN CHE MORDE! DOPO LE POLEMICHE CON LA MELONI, JOHN ELKANN ARRIVA A ROMA E VEDE MATTARELLA E GIORGETTI RIBADENDO L'IMPEGNO DI STELLANTIS IN ITALIA – COME DAGO DIXIT, SE L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI STELLANTIS CARLOS TAVARES, RILASCIA INTERVISTE E VA ALLO SCONTRO CON IL GOVERNO ITALIANO, È PERCHÉ JAKI HA MASSIMA FIDUCIA IN LUI. SE LA MELONI VUOLE CHE STELLANTIS AUMENTI LA PRODUZIONE ITALIANA, PERCHÉ NON VARA UN PIANO DI INCENTIVI, COME IN FRANCIA E GERMANIA, CHE RENDA LE AUTO ELETTRICHE TRICOLORI COMPETITIVE?