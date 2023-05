“RE CARLO E BORIS JOHNSON HANNO RISCHIATO LA RISSA” – ALTRO CHE DIVERGENZE DI OPINIONI: IL RE E L’EX PREMIER SE LE SONO DETTE DI SANTA RAGIONE DURANTE IL VERTICE DEL COMMONWEALTH IN RUANDA – IL SOVRANO AVEVA DEFINITO “SPAVENTOSO” IL PIANO PER DEPORTARE IN RUANDA GLI IMMIGRATI ILLEGALI. E “BORIA” SI ERA INCAZZATO, RINFACCIANDO ALL’ALLORA PRINCIPE DI ESSERE UN REALE NON ELETTO CHE CRITICAVA UN GOVERNO DEMOCRATICO – PARE CHE TRA I DUE NON CORRESSE BUON SANGUE DA QUANDO…