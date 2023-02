ELLY BELLI CAPELLI - "SE VINCO LE PRIMARIE PD MI TINGO UNA CIOCCA DI CAPELLI DI ROSSO" – LA PROMESSA DELLA SCHLEIN A CUI HANNO FREGATO IN TRENO A BRESCIA LO ZAINO – LEI: “TENETEVI IL PC, MA RIDATEMI I TACCUINI IN CUI HO RACCOLTO TESTIMONIANZE DI CHI HO INCONTRATO E LE LETTERE CHE ALCUNI DI VOI MI HANNO CONSEGNATO...” - LA INTERPRETAZIONE NON MEMORABILE DELLA SIGLA DI "OCCHI DI GATTO" CHE (GUARDA UN PO') RACCONTA LA STORIA DI TRE SORELLE LADRE: VIDEO

(ANSA) "Se vinco le primarie Pd mi tingo una ciocca di capelli di rosso, in diretta con voi, dopo esser andata a San Luca a piedi". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle primarie Pd Elly Schlein, intervistata da Giorgio Lauro.

Estratto da brescia.corriere.it

Nel rush finale per le primarie del Partito Democratico, in programma domenica, incidente fuori programma per Elly Schlein, che sfiderà Stefano Bonaccini. Nel viaggio in treno che la portava a Milano centrale, all’altezza di Brescia, qualcuno le ha rubato lo zaino dove custodiva il computer e i taccuini con le testimonianze raccolto nella campagna elettorale in giro per l’Italia.

(...) Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile. Non tanto per il computer - mica m’illudo - ma per i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da Sud a Nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle».

