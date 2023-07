19 lug 2023 09:57

ELLY A BRANDELLI – LA SCHLEIN, SOTTO ASSEDIO, FINGE DI NON SAPERE CHE I SUOI AVVERSARI INTERNI SONO PRONTI A MANDARLA A CASA SE ALLE EUROPEE NON SUPERERA’ IL 20%. MA IL PROBLEMA PRINCIPALE PER LEI E' ARRIVARCI AL 2024 - SULLA CONVENTION CHE TERRA' A BATTESIMO LA CORRENTONA DI BONACCINI E GUERINI, MANDA UN PIZZINO AL GOVERNATORE: “NON CREDO CHE FARÀ UNA CORRENTE” (COME DAGO DIXIT, ELLY HA FATTO IL DIAVOLO A QUATTRO PER PARTECIPARE QUANDO HA SAPUTO CHE CI SARA’ ANCHE PRODI) – SUL CASO DE LUCA GLISSA - LA DAGO-RIVELAZIONE DI FAR CANDIDARE ALLA REGIONE CAMPANIA DE LUCA FIGLIO...