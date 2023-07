ELLY, UNA CHE SORRIDE MENTRE TI EPURA - SCHLEIN CACCIA CUPERLO DALLA FONDAZIONE PD, IL NUOVO PRESIDENTE E’ ZINGARETTI (CHE HA IL DIPLOMA DI PERITO ODONTOTECNICO) - L’OBIETTIVO DI ELLY E' QUELLO DI FAR ADERIRE L’ORGANISMO DEL NAZARENO, CHE SI OCCUPA DI RICERCA E FORMAZIONE, ALLA FONDAZIONE DEI PARTITI SOCIALISTI, LA FEPS (SARANNO CONTENTI I CATTOLICONI DEM) - VELENI NELLE CHAT PD: “MA LA SEGRETARIA HA AFFIDATO LA FONDAZIONE PD AL LEADER CHE SI DIMISE DICENDO PESTE E CORNA DEL PARTITO?”

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per repubblica.it

Nicola Zingaretti prenderà il posto di Gianni Cuperlo come presidente della Fondazione Pd. E la nomina ha suscitato nuovi malumori nel partito. La decisione sarà annunciata questa mattina da Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa convocata al Nazareno e in cui la segreteria dem nominerà l’ex governatore del Lazio alla guida dell’istituto e alla sua riforma.

La decisione della segretaria del Pd era nell’aria già da tempo e la missione della “nuova” fondazione sarà quella di rafforzare la rete di relazioni europee, far aderire l’organismo del Nazareno alla Foundation for European progressive studies, la Feps, di cui è stato presidente anche Massimo D’Alema. Si tratta, in sostanza, della fondazione dei partiti che aderiscono al Pse, di cui il Pd finora non fa parte. Per arrivare a questo ingresso Schlein ha deciso dunque di nominare Zingaretti come guida, del resto il deputato potrebbe essere candidato come capolista nel Lazio alle elezioni Europee del 2024.

La scelta di Schlein ha però suscitato nuovi malumori del Pd. Cuperlo, ex candidato alle primarie del Pd, non ha voluto commentare alle agenzie la nomina di Zingaretti, ma sembra che non abbia preso di buon grado la decisione della segretaria. E, stando a quanto riporta l’Adnkronos, nelle chat del partito circolerebbe una battuta su Zingaretti e Schlein: “Ma la segretaria ha affidato la Fondazione Pd al leader che si dimise dicendo peste e corna del partito, che si parlava solo di poltrone?”.

