ELLY CHE TI VOLEVO: ORMAI IL PD DELLA SCHLEIN VA A RIMORCHIO DEL M5S DI CONTE – SANDRO RUOTOLO, RESPONSABILE DELL'INFORMAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO, ANNUNCIA CHE I DEM VOTERANNO A FAVORE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESENTATA DAI 5 STELLE NEI CONFRONTI DELLA SANTANCHE’:

“LA MINISTRA HA MENTITO, SI DIMETTA”. E POI SCOMODA NIENTEMENO CHE IL WATERGATE…

sandro ruotolo elly schlein

(ANSA) "Questa destra pensa che il giornalismo d'inchiesta si debba fermare a magnificare le gesta amorali del potere. Non è così. L'informazione è il cane da guardia della democrazia. Vi ricordate il Watergate? Un'inchiesta giornalistica ha fatto dimettere un Presidente americano figuriamoci se non può occuparsi di una ministra che ha usato i soldi pubblici per risolvere i suoi problemi aziendali".

Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile dell'informazione del partito Democratico. "L'informazione non deve essere al servizio dei governanti e se oggi discutiamo delle eventuali dimissioni della ministra Santanchè lo dobbiamo proprio ad una inchiesta giornalistica.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Delle eventuali responsabilità penali dell'esponente di Fratelli d'Italia si occuperà la magistratura. Per noi - prosegue - si deve dimettere da ministro senza dover aspettare la conclusione dell'iter giudiziario. Anche ieri in aula infatti ha mentito sapendo di mentire. Ecco perché voteremo a favore della mozione di sfiducia presentata dai 5 stelle. Daniela Santanchè non può restare un minuto in più a rappresentare il nostro Paese".

ELLY SCHLEIN SBIRCIA NEL TELEFONO DI GIUSEPPE CONTE sandro ruotolo schlein