Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per www.ilfoglio.it

Gubbio. Secondo giorno del seminario del Pd, nell’hotel Ai Cappuccini dove è possibile “spalmarsi di cioccolato”. Il momento fatale è alle 12,36. Elly Schlein spiega perché non era qui ieri sera: “Sono andata al cinema a vedere un film bellissimo. Ecco perché non ero qui”. È andata a vedere Kripton, il film di Munzi, che dice essere bellissimo e serio. Se avesse la rubrica di cinema nessun problema, ma dato che è segretaria Pd, per poco non viene giù la sala, per pochi minuti accessibile ai cronisti.

Parla per più di mezz’ora e spiega che l’Europa non “dovrebbe mandare armi a Israele perché vengono usate per i crimini di guerra”. Così è stata sentita anche dai parlamentari. Non risponde però alla domanda: “Si candida?”. Prima di salire in auto prende il microfono e dice che Giorgia Meloni ha superato Berlusconi. Si riferisce all’insofferenza per il giornalismo di inchiesta di Report. Sono rimasti solo i giornalisti. I deputati stanno fuggendo tutti. […]

Infine, sul fine vita si dice "ferita" dal voto contrario della dem Anna Maria Bigon alla proposta del governatore Zaia, che voleva istituire tempi e modalità certi. Il Pd "vuole regolamentare il fine vita per assicurare che sia dignitoso. Abbiamo alcune proposte di legge".

