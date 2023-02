MELONI IN MODALITÀ DRAGHETTA SULLE NOMINE – "IO SO' GIORGIA" VORREBBE RIDURRE AL MINIMO IL RICAMBIO AL VERTICE DELLE PARTECIPATE, MA SALVINI E BERLUSCONI VOGLIONO PARTECIPARE ALLA SPARTIZIONE DELLE POLTRONE. LA PARTITA DI LEONARDO È LA PIÙ APERTA. MENTRE DESCALZI E DEL FANTE SPERANO IN UNA RICONFERMA, QUELLI CHE SICURAMENTE DOVRANNO ANDARE VIA SONO I NOMINATI DAI 5 STELLE (COME I PRESIDENTI DI ENI E ENEL, CALVOSA E CRISOSTOMO…)