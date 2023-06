ELLY, MA CHE STAI A DI''? - LA SCHLEIN SULLA TRAGEDIA DEL SOTTOMARINO TITAN: "MI FA IMPRESSIONE IL DISPIEGAMENTO DI MEZZI DI RICERCA PER 4 PERSONE CHE COMUNQUE HANNO PAGATO MOLTISSIMO PER FARE QUESTO, 250MILA EURO. L'ALTRO GIORNO SULLE COSTE GRECHE NON SI È MOSSO UN DITO PER SALVARE 750 MIGRANTI”. E DUNQUE VUOL DIRE CHE ANCHE I RICCHI DEVONO ANNNEGARE? - VITTORIO FELTRI: "ELLY DIMOSTRA DI AVERE CERVELLO MA DI NON SAPERE USARLO IN MODO OPPORTUNO" - VIDEO

Estratto da liberoquotidiano.it

Grandi ricerche per il Titan e niente per i migranti. Il peculiare accostamento arriva direttamente da Elly Schlein. La leader del Partito democratico dice di augurarsi che "troveranno le persone che sono sul sottomarino di cui si è persa traccia mentre andava a cercare il relitto del Titanic. Ma mi fa impressione il dispiegamento di mezzi di ricerca per quattro persone che comunque hanno pagato moltissimo per fare questo, 250mila euro". Un fatto che la dem trova "del tutto inaccettabile e ingiusto". Il motivo? "L'altro giorno sulle coste greche non si sia mosso un dito per salvare 750 migranti che avevano solo la colpa di non tollerare soprusi, ingiustizie, torture, chi fugge da guerre e discriminazioni di ogni sorta".

Un discorso che non sta né in cielo né in terra. Se così facendo la neo segretaria pensa di attaccare governo ed Europa si sbaglia di grosso. Evidentemente Schlein dimentica che le ricerche dei cinque passeggeri a bordo del sommergibile scomparso vengono effettuate dalla Guardia costiera statunitense, che nulla ha a che vedere con quella italiana o con quella di altri paesi europei. Oltretutto, è difficile arrivare a paragonare un tour, un'esperienza che, come tale viene pagata, con il viaggio dei migranti in attesa di un luogo migliore. Stando al suo ragionamento allora, vien da dire estremizzando, i ricchi possono morire?

Per non parlare poi della sparata sul "non si è mosso un dito" per il barcone naufragato...

Estratto dell’articolo di Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

La segretaria del Partito Democratico non perde occasione per sparare bischerate. La sua ultima boutade è addirittura clamorosa per insensatezza. Ha dichiarato col sorriso sulle labbra che gli sfigati che si sono inabissati con un sottomarino allo scopo di vedere il relitto del Titanic e poi impossibilitati a riemergere a causa di un guasto non meritavano l’intervento per riportarli in superfice.

Secondo lei sono stati oggetto di vani tentativi di soccorso disperato nella speranza di salvare loro la pelle, non per pietà umana bensì soltanto perché sono ricchi, altrimenti nessuno avrebbe mosso un dito per sottrarli a morte certa.

Poi ha aggiunto che se i naufraghi anziché miliardari fossero stati degli immigrati non sarebbero stati oggetto di alcuna mobilitazione allo scopo di tornare sani a riva. […] ogni qualvolta una vita è in pericolo qualsiasi Paese civile si dà da fare per evitare il peggio.

[…] quando uno scalatore sulle Dolomiti si trova in difficoltà e rischia di crepare si muove mezzo mondo per riportarlo al sicuro. […] Il censo non è un requisito importante se c’è di mezzo la pelle di un Cristiano. Questo concetto […] non è […] chiaro alla leader progressista, la quale […] dimostra di avere il cervello ma di non sapere usarlo in modo opportuno. La ragazza se va avanti per questa strada accidentata non andrà molto lontano da un clamoroso fallimento. Per rischiarlo bisogna riconoscere che ella è perfettamente attrezzata. […]

