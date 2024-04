ELLY, MA COME CAZZO PARLI? - IERI SCHLEIN SOSTENEVA CHE LA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE FOSSE UN “VALORE AGGIUNTO” E, PER “CONCRETIZZARLO”, IMMAGINAVA DI METTERE IL SUO NOME NEL SIMBOLO DEL PD E POI OGGI HA RINCULATO - PER SPIEGARE 'STO CONCETTO HA RIFILATO 'STO PISTOLOTTO INCOMPRENSIBILE: “POSSO RISERVARMI DI CAPIRE QUAL È LA SCELTA MIGLIORE RISPETTO A UNA PRESENZA, SE E DOVE, DENTRO QUESTE LISTE, O EVENTUALMENTE UNA SCELTA DIVERSA RISPETTO AL MERO LOGO ELETTORALE. PERCHÉ È CHIARO CHE SI STAVA PARLANDO DI QUESTO E NON DI UNA MODIFICA DELLA NATURA DEL PARTITO”

SCHLEIN: IO VALORE AGGIUNTO, NOME NEL SIMBOLO O IN TUTTE LE LISTE "BISOGNA FARE DELLE SCELTE"

elly schlein

(askanews) - O si mette il nome nel simbolo o si valuta una candidatura di Elly SCHLEIN tutte le circoscrizioni, "bisogna fare delle scelte". Lo ha detto la leader Pd concludendo la direzione del partito. La segretaria, replicando alle critiche di inserire il suo nome nel simbolo, ha spiegato che la sua presenza è un "valore aggiunto" e che bisogna capire come concretizzarlo.

"Stavamo ragionando... - ha spiegato - io ho interpretato questa proposta (del nome nel simbolo, ndr) con l'idea di dire: c'è un modo di poter portare comunque quel valore aggiunto, che io faccio pure fatica a spiegarmi? Perché per qualche strana ragione ci sono persone che senza un impegno diretto o non si mobilitano o votano altre forze politiche". Dunque, "facevamo un ragionamento e dicevamo: evidentemente quell'1,5% in più secondo alcuni sondaggi (1% secondo altri, 0,8% secondo altri ancora) senza questa presenza non avrebbe votato Pd.

elly schlein alla camera

Come faccio a portare queste persone a votare senza schiacciare le altre figure?" "Non è un dubbio facile da sciogliere, bisogna fare delle scelte. Io posso riservarmi di capire qual è la scelta migliore rispetto a una presenza - se e dove - dentro queste liste, o eventualmente una scelta diversa rispetto al mero logo elettorale.

elly schlein a gubbio 7

Perché è chiaro che si stava parlando di questo e non di una modifica della natura del partito che non sarebbe certo questa la sede per affrontare. Ascolto fino in fondo tutto il dibattito. Licenziamo queste liste col mandato a chiudere questa partita". "Ma - ha concluso - se questa proposta da Bonaccini (sul nome nel simbolo, ndr) non è una strada...Lasciatemi valutare se e come posso dare una mano all'interno di queste liste".

elly schlein a gubbio 2