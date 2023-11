ELLY, MA DOVE VAI? – LA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA DEL POPOLO CONFERMA LA STRATEGIA DELLA SEGRETARIA MULTIGENDER: CERCARE CONSENSI NON NELL’AREA DI CENTRO MA A SINISTRA, TRA I MOVIMENTI E NELLA GALASSIA LGBTQ+ – SORGI: “QUANTO POSSANO RAPPRESENTARE IN TERMINI ASSOLUTI E DI PERCENTUALI DI VOTI DA AGGIUNGERE A QUELLI ORMAI DA TROPPO TEMPO FERMI DEL PD, È DIFFICILE DIRE. INOLTRE SCHLEIN È LA PRIMA A SAPERE CHE PER QUESTA STRADA VA IN COMPETIZIONE, E TALVOLTA IN COLLISIONE, CON IL M5S, CONDANNANDOSI SPESSO ALLA SUBALTERNITÀ A TUTTI I "NO" DI CONTE…”

Estratto dell’articolo di Marcello Sorgi per “La Stampa”

elly schlein giuseppe conte roberto fico - manifestazione piazza del popolo

Bastava il colpo d'occhio di Piazza del Popolo, affollata da un'organizzazione stile vecchi tempi - pullman e treni speciali carichi di militanti -, per cogliere il dato distintivo, identitario si usa dire, del nuovo Pd di Elly Schlein. Accanto alla rappresentanza "classica" del partito, lavoratori, ceto medio, insegnanti, c'era una vena di movimentismo che non era difficile individuare, anche perché si mescolava fino a un certo punto con la massa assiepata dietro i dirigenti e gli ospiti importanti come Conte, Fratoianni, Bonelli e Landini, e si eccitava per tutte le parole d'ordine "contro" snocciolate dalla segretaria, con quasi solo un "per" la pace.

elly schlein stefano bonaccini - manifestazione piazza del popolo

Schlein giorno dopo giorno, in tutte le occasioni pubbliche, non perde occasione per dispiegare la sua strategia.

[…] Guardato dal punto di vista della società civile, s'intuisce qual è il progetto di Schlein: Elly considera il 18-20 per cento a cui si era ridotto il Pd il minimo storico e in un certo senso qualcosa di acquisito, che l'avvento di Meloni e del suo governo non potrà che consolidare. E guarda a quegli strati più laterali, per non dire marginali della società come un possibile territorio di caccia di consensi.

elly schlein a piazza del popolo

Non solo i disoccupati, i sottopagati, i deprivati del reddito di cittadinanza. Ma anche la vasta composizione trasversale della galassia Lgbtq+, in cerca dell'affermazione di diritti che paradossalmente la Chiesa si sta sforzando di concedere e il governo di destra minaccia di limitare [...]

Quanto possano rappresentare in termini assoluti e di percentuali di voti da aggiungere a quelli ormai da troppo tempo fermi del Pd, è difficile dire. E anche quanto possano collidere con la natura di partito riformista a forte componente cattolica. Inoltre Schlein è la prima a sapere che per questa strada va in competizione, e talvolta in collisione, con il Movimento 5 Stelle. Condannandosi spesso alla subalternità a tutti i "no" di Conte. Anche a quelli inaccettabili, come il rifiuto di aiuti in armi all'Ucraina.

elly schlein a piazza del popolo elly schlein e giuseppe conte alla manifestazione del pd a piazza del popolo elly schlein e giuseppe conte alla manifestazione del pd a piazza del popolo