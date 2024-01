27 gen 2024 10:00

ELLY PERDE PEZZI – L’EUROPARLAMENTARE MASSIMILIANO SMERIGLIO LASCIA IL GRUPPO DEL PD IN POLEMICA CON LA SEGRETARIA MULTIGENDER SCHLEIN: “NON MI RITROVO IN UNA DIREZIONE POLITICA CHIUSA E INCERTA CHE ALLUDE A SUGGESTIONI PIUTTOSTO CHE COSTRUIRE UNA LINEA POLITICA. CHE DIALOGA, APRE E INCLUDE. NON LE FIGURINE MA PEZZI DI CLASSE DIRIGENTE” – È UNA NOTIZIA SOPRATTUTTO PERCHÉ SMERIGLIO, EX SEL ED EX VICE DI ZINGARETTI NEL LAZIO, FA PARTE DELL’ALA SINISTRA DEL PARTITO…