ELLY A PEZZI! AL NAZARENO SI ASPETTA PRIMA DI UFFICIALIZZARE LA DISCESA IN CAMPO DELLA SCHLEIN PER LE EUROPEE: SARÀ GIORGIA MELON I A CANDIDARSI O LA SORELLA ARIANNA? UN CONTO PER LA SEGRETARIA MULTIGENDER E’ PERDERE CON LA DUCETTA MA PRENDERE MENO VOTI DELLA SORELLA DELLA PREMIER SAREBBE UN’UMILIAZIONE - IL ROMPICAPO SULLE LISTE: TUTTI VOGLIONO ESSERE CANDIDATI NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO, DALL’EX DIRETTORE DI "AVVENIRE" MARCO TARQUINIO A LUCIA ANNUNZIATA CHE TEME DI ESSERE IMPALLINATA AL SUD DAL TANDEM DE LUCA-EMILIANO...

Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera - Estratti

elly schlein foto di bacco

Sarà la direzione — e non si tratterà di un passaggio indolore — a ratificare le liste del Pd per le Europee. Ma è la segretaria che in questo momento muove le pedine sulla scacchiera complessa di un voto che deciderà del suo futuro oltre che di quello del partito. La scelta di Marco Tarquinio per Elly Schlein è una certezza, benché il prescelto non abbia pronunciato ancora il sì definitivo. Ma la presenza dell’ex direttore di Avvenire nelle liste dem è importante perché il rapporto tra il mondo cattolico e la leader del Pd è ancora tutto in divenire e la presenza di Tarquinio è un viatico per una relazione con la Chiesa che Schlein ancora non ha costruito.

CONTE ANNUNZIATA CALENDA LANDINI SCHLEIN FRATOIANNI rimini cgil

Peccato, però, che la circoscrizione Centro, dove il giornalista sarà candidato, rischi di divenire sovraffollata. Già: raccontano i bene informati che Lucia Annunziata, che la segretaria dem vorrebbe capolista al Sud, sia assai perplessa. Non solo perché non ha sciolto i dubbi sull’opportunità di candidarsi. Dicono che tema di essere impallinata nel Meridione dal tandem De Luca-Emiliano. Ragion per cui Annunziata, che come Tarquinio non ha ancora pronunciato il fatidico sì, preferirebbe candidarsi al Centro e non al Sud.

schlein osho

Ma non è finita qui. Anche Pietro Bartolo, il «medico di Lampedusa», altro possibile esterno del Pd, altro esponente, come Tarquinio, del pacifismo italiano senza se e senza ma, avrebbe più di un dubbio a scendere in pista per le Isole. Non si fida della «sua» Sicilia e se potesse opterebbe anche lui per il Centro.

Ma c’è un problema. Per la leader del Pd, che vuole scendere in pista in tutte le circoscrizioni non come capolista, quindi senza i vantaggi che comporta quella posizione, candidarsi e perdere la partita dei consensi con Giorgia Meloni non sarebbe un problema. Ingaggiare lo stesso duello con la sorella della premier, Arianna, e uscirne sconfitta invece rappresenterebbe uno smacco. Tanto più dopo che Conte ha detto: «Se Schlein non vince poi ci sono io». Anche per questa ragione al Nazareno si aspetta prima di ufficializzare la discesa in campo della segretaria: sarà Giorgia a candidarsi o Arianna?

elly schlein all evento per gli stati uniti deuropa elly schlein foto di bacco elly schlein alla camera conte schlein speranza