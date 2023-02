ELLY A PEZZI – DOPO LA VITTORIA, INIZIANO LE GRANE PER LA SCHLEIN CHE DOVRA’ PAGARE LE CAMBIALI AI BIG CHE L’HANNO APPOGGIATA (DA FRANCESCHINI A ORLANDO, DA BETTINI A ZINGARETTI) – LEI PIGOLA: “NON HO PADRINI, NESSUNO SI ASPETTA NIENTE” – ELLY PENSA AL CAMBIO DELLE DUE CAPIGRUPPO, SERRACCHIANI E MALPEZZI (ENTRAMBE SCHIERATE CON BONACCINI) – I RIFORMISTI EX RENZIANI SUL PIEDE DI GUERRA: “SPERIAMO DI NON CONSEGNARCI AI GRILLINI”

Estratto dell'articolo di A. Bul. per “il Messaggero”

La prima sfida, più che al governo Meloni (che pure Schlein evoca nel suo primo discorso, nella notte, da segretaria del Pd) sembra rivolto alle correnti interne del Pd. E anche a quei capibastone che, da Franceschini ad Orlando, passando per Zingaretti, l'hanno sostenuta in questa campagna elettorale delle primarie. La parole d'ordine è «cambiamento».

Del Paese sì, certo. Ma (soprattutto?) del partito. In quel «c'è un chiaro mandato per cambiare», molti leggono in chiaroscuro le prime mosse della nuova segretaria. Azzeramento al Nazareno? Molti sono pronti a scommettere che sarà così. Che le vecchie correnti saranno ridimensionate. «È il cambiamento che ci chiede il nostro popolo», ripetono i suoi. A cominciare dalle due capigruppo, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Espressione di un «vecchio Pd», secondo gli uomini più vicini a Schlein. E, oltretutto, schierate entrambe con Bonaccini al congresso.

In campagna elettorale, Bonaccini più volte aveva attaccato sul sostegno alla deputata da parte della vecchia guardia dem. Franceschini, Orlando, Provenzano: tanti i protagonisti dell'apparato schierati con lei. «Non ho padrini», ha ripetuto più volte lei, «nessuno si aspetta niente». «Ora vedremo se è davvero così», pungono a tarda sera dall'ala moderata dei dem. Dove nessuno crede davvero che i capibastone che hanno aiutato la paladina di OccupyPd nella missione del "sorpasso" non avranno la tentazione di passare all'incasso.

Altro fronte caldo è il capitolo alleanze. Schlein non ha mai fatto mistero di guardare più in direzione dei Cinquestelle che del Terzo polo: più a sinistra, insomma, che al centro. Ed è con il Movimento di Giuseppe Conte che si accenderà la sfida ai consensi, ora. «Adesso è presto per affrontare questa discussione ribadiscono dal comitato della neosegretaria Ci penseremo quando sarà il momento». Per qualcuno però, il verdetto è già scritto: «Auguriamoci di non consegnarci ai grillini», è la sconsolata speranza di un esponente di lungo corso del "partito" Bonaccini. Tra cui c'è anche chi se la prende con le regole del congresso: «Gli iscritti hanno votato Bonaccini. Siamo l'unico partito che va contro quello che hanno deciso con una schiacciante maggioranza i propri tesserati. Legittimo, ma bisogna prenderne atto».

