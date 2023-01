16 gen 2023 12:37

ELLY A PEZZI! ALLA SCHLEIN CHIEDONO SE ANCHE LEI, COME BONACCINI, RIAPRA AL RITORNO NEL PD DI BERSANI E D’ALEMA E LEI SBROCCA: “ASCOLTI, SE VUOLE UN'INTERVISTA LE DO IL NUMERO DEL MIO PORTAVOCE CHE ORA NON È PRESENTE”. MA PER UNA DOMANDA SERVE IL PORTAVOCE? LA CANDIDATA MULTIGENDER ESORCIZZA IL RISCHIO SCISSIONE MA NEL CASO DI SUA VITTORIA UN PEZZO DI PARTITO (EX POPOLARI IN TESTA) SE NE ANDRA’…