Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

FALCE E MART-ELLY MEME

Una convinta apertura di credito ad Elly Schlein ma senza cambiali in bianco. E quindi, "la sua elezione è un elemento positivo, ma un nuovo segretario non è un nuovo partito, vediamola alla prova dei fatti", ha spiegato Giuseppe Conte ai suoi. Primo argomento messo sul piatto per vedere se la collaborazione può ripartire: il salario minimo.

Alleanza M5S-Pd?

Sede del partito in via di Campo Marzio, il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle non veniva convocato da un paio di mesi. Ci sono i cinque vicepresidenti, i capigruppo di Camera e Senato, all'europarlamento e i responsabili dei comitati. Al centro della discussione c'è la novità politica della settimana: l'elezione della nuova segretaria del Pd.

elly schlein giuseppe conte

In casa 5 Stelle il successo di Schlein ha un sapore agrodolce, accolto con un misto di soddisfazione e insieme preoccupazione. Sui temi infatti la piattaforma programmatica della neo-eletta è molto vicina al Movimento. Anche troppo: rischia infatti di togliere spazio alle proposte dei 5 Stelle, creando una specie di sovrapposizione. […] "Dobbiamo aspettare di capire se Schlein riuscirà a portarsi dietro tutto il Pd o se alla fine verrà risucchiata e immobilizzata dalla correnti", è stata una delle riflessioni fatte. Ragionamento confermato da Conte: "Abbiamo sperimentato da vicino cosa significa confrontarsi con un partito articolato in correnti e potentati locali che predica l’ecologia ma vara nuovi inceneritori a Roma, che auspica la pace ma abbraccia strategia bellicista e che melle amministrative non conosce altri candidati che non siano i propri".

goffredo bettini enrico letta elly schlein giuseppe conte

La telefonata Conte-Schlein

Subito dopo l'elezione di Schlein, a dimostrazione comunque di una certa vicinanza, Conte le aveva scritto su WhatsApp, mentre ieri c'era stata una telefonata tra i due. In 48 ore la segretaria dem ha tolto la scena nel campo dell'opposizione al Movimento. Prima la richiesta netta di dimissioni del ministro Matteo Piantedosi, poi il viaggio a Crotone per omaggiare le vittime del naufragio. […]

