ELLY SCHLEIN INCONTRA IL PAPÀ DI ILARIA SALIS: SUL TAVOLO DUE OPZIONI PER LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE DELL’INSEGNANTE “CACCIATRICE DI NAZISTI” DETENUTA IN UNGHERIA – L’AVVISO DI ROBERTO SALIS: “SE SI CANDIDA E NON VIENE ELETTA, SAREBBE UN GRAVE ERRORE, IN UNGHERIA LA MASSACREREBBERO”. SCHLEIN NON SI È ANCORA PRONUNCIATA UFFICIALMENTE. I RIFORMISTI HANNO GIÀ MANIFESTATO DUBBI, MENTRE L’ALA PIÙ MOVIMENTISTA SPINGE PER LA CORSA. LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM POTREBBE PARLARNE STASERA A “PORTA A PORTA”…