ELLY SCHLEIN PUNTA AL RITORNO DI MICHELE SANTORO IN RAI? - IL PRESENZIALISMO DI SANDRO RUOTOLO, CHE HA ATTACCATO IL TERMOVALORIZZATORE DI ROMA PROPONENDO DI FARE UN REFERENDUM, FA SOSPETTARE A PIÙ DI UN ESPONENTE DEM CHE SIA FONDATA LA VOCE SECONDO CUI ELLY VOGLIA RIPORTARE “MICHELE CHI?” A VIALE MAZZINI...

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

schlein santoro

Ma ci sono anche altri fronti. Sandro Ruotolo qualche giorno fa ha attaccato il termovalorizzatore di Roma proponendo di indire un referendum (e il presenzialismo di Ruotolo fa sospettare a più di un pd che sia fondata la voce secondo cui Schlein punta al ritorno di Santoro in Rai).

Il Nazareno ha poi ripreso Ruotolo, il tema però resta. Per Gualtieri il termovalorizzatore è essenziale, ma Schlein, che evita di parlarne, ha dato l’Ambiente ad Annalisa Corrado, che poco tempo fa attaccava il sindaco di Roma per le sue «fake news» sull’inceneritore. Poi c’è il tema della maternità surrogata: i cattolici dem (e non solo loro) sono i fibrillazione e 200 femministe, tutte contrarie, chiedono a Schlein di pronunciarsi.

Le polemiche però non sembrano fermare la segretaria che va avanti, e punta dritta alle Europee. Secondo lei l’obiettivo del 25 per cento è a portata di mano. E a quel punto chi si alzerà più per criticarla?

