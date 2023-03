ELLY SCHLEIN È SEGRETARIA DEL PD DA MENO DI UNA SETTIMANA MA HA GIÀ OSCURATO CONTE – LA SINISTRATA MULTIGENDER, DOPO AVER ACCUSATO PIANTEDOSI, È ANDATA A CROTONE PER RENDERE OMAGGIO ALLE VITTIME DEL NAUFRAGIO, E INVECE PEPPINIELLO È RIMASTO A ROMA A MANGIARSI LE UNGHIE – ALLA CAMERA ARDENTE LEI NON HA VOLUTO PARLARE CON I MEDIA, MA UNA VOLTA FUORI È TORNATA A STREPITARE CONTRO IL GOVERNO…

Estratto dell’articolo di Carlo Bertini per “La Stampa”

Quello che doveva dire al governo lo aveva già detto con le parole. Dure. Accusatorie verso il governo, la premier e il ministro dell'Interno Piantedosi. Quello che doveva dire sulla vicenda umana, straziante, lo ha voluto dire invece solo con il linguaggio del corpo.

«Dovevo essere qui oggi, la comunità dem non poteva non esserci», sussurra Elly Schlein ai suoi dopo aver dribblato i giornalisti, mentre varca la soglia del palazzetto di Crotone, di solito adibito a partite di basket, ora teatro di un gigantesco dramma umano: a terra decine di bare, cinque bianche, circondate da peluche e giocattoli, «avvolte dalle grida di chi si abbandona alla disperazione», racconta chi la accompagna. Molti genitori, fratelli, parenti, sono qui per riconoscere i loro cari. «Grida terribili che ci ammutoliscono tutti».

[…] Prima di varcare in silenzio la soglia di questo teatro del dolore, Schlein è assediata da microfoni e telecamere: a nessuno dice nulla, vuole solo rendere omaggio ai morti nel mare di Calabria. Non voler pronunciare verbo è un sottrarsi alle strumentalizzazioni, consapevole che «questo non è un luogo dove rilasciare dichiarazioni ma solo dove portare un segno di umana pietas», mormora uno dei parlamentari che le sono a fianco.

[…] Nell'immensa camera ardente, le si avvicina una signora con occhi tumefatti dai colpi delle cadute, con dei punti sul viso, che ha perso le sue figlie: lei ascolta, un interprete le traduce il racconto delle sofferenze e la richiesta di aiutarla a farsi riconsegnare le salme, soffocata dalle lacrime. Prova a darle qualche conforto, assicurarle che si farà carico della sua richiesta con la Prefettura di Crotone. […]

Lei non ha parlato con i media per non farsi trascinare in polemiche politiche. Ma il Pd non vuole far cadere la tensione. Prima di ripartire alla volta di Roma, la segretaria e i suoi parlamentari sono tornati a parlare del caso, dopo le accuse rivolte al ministro dell'Interno Piantedosi alla Camera: sul perché non siano partiti i soccorsi in mare subito, i dem vogliono vederci chiaro. Da qui l'interpellanza parlamentare al governo per chiarire «responsabilità politiche e amministrative» e l'attesa per l'informativa in aula di martedì prossimo del ministro. […]

