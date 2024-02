ELLY SCHLEIN VUOLE TRASFORMARE IL PD IN UNA REDAZIONE? - TRA I PAPABILI CANDIDATI NELLE LISTE DEM ALLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE CI SONO IL GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" PAOLO BERIZZI (SOTTO SCORTA PER LE MINACCE DEI NEO-FASCI) E L'EX DIRETTORE DI "AVVENIRE" MARCO TARQUINIO, SOSTENUTO DAI CATTOLICI DEM - QUEST'ULTIMO È STATO VISTO CONFABULARE CON SCHLEIN ALLA MARCIA PER LA PACE AD ASSISI LO SCORSO 10 DICEMBRE... - TRA I CANDIDATI POTREBBERO ANCHE ESSERCI CECILIA STRADA, FIGLIA DI GINO, E SANDRO RUOTOLO...

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

Marco Tarquinio in abito medievale ad assisi

Metti un giornalista in lista. Sarà anche vero che «i nomi sono l'ultima cosa», come ha più volte ripetuto Elly Schlein. Ma, in attesa che la segretaria sciolga la riserva sulla sua candidatura, nel Pd c'è chi si sta divertendo con il puzzle dei candidati per le elezioni europee. E, come già avvenuto in passa-to, sul tavolo ci sono anche i nomi di noti giornalisti: alcuni hanno declinato l'offerta, altri ci stanno pensando.

Uno che sembra pronto a correre verso Bruxelles è Paolo Berizzi, cronista di Repubblica dal profilo antifascista, da alcuni anni sotto scorta per le minacce ricevute in seguito alle sue inchieste sui movimenti di estrema destra in Italia. A novembre era intervenuto dal palco della manifestazione Pd a piazza del Popolo a Roma. Un altro papabile è Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, una delle firme più conosciute dell'informazione cattolica: la sua candidatura è stata proposta dal vice capogruppo Pd, Paolo Ciani, per conto del movimento "Demos".

intervento di paolo berizzi

[…] Ma lui e Schlein sono stati visti parlare per diversi minuti durante l'ultima marcia per la pace ad Assisi, lo scorso 10 dicembre. Rimanendo nell'ambito dei candidati espressione della società civile, ma anche in quello degli addetti alla comunicazione, appare quasi certa la corsa di Cecilia Strada. Figlia di Gino, fondatore di Emergency, di cui lei stessa è stata presidente, ora si occupa della comunicazione per "ResQ-People", Ong impegnata nei soccorsi ai barconi dei migranti nel mar Mediterraneo.

sandro ruotolo

Schlein potrebbe affidare a lei il delicato dossier sul Patto migrazioni e asilo e sulla riforma del regolamento di Dublino. Indizio: lo scorso 12 gennaio era tra i relatori dell'evento organizzato a Roma dai socialisti europei in memoria di David Sassoli.

Infine, viene dato per certo un posto in lista, nella circoscrizione sud, per Sandro Ruotolo, che però va ormai conteggiato non come giornalista, ma come candidato interno, in quanto responsabile Informazione e Cultura nella segreteria Schlein. La sua corsa per Bruxelles potrebbe emulare quella compiuta 20 anni fa da Michele Santoro, con cui Ruotolo ha collaborato a lungo in tv. […]

