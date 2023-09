ELLY TIRA DRITTO VERSO IL BARATRO – DOPO L’ESODO DI MASSA DI 31 ESPONENTI DEL PD LIGURE VERSO AZIONE DI CALENDA, DALLA FESTA DEL “FATTO” SCHLEIN REPLICA SPREZZANTE: “È SEMPRE UN DISPIACERE QUANDO QUALCUNO DECIDE DI ANDARE VIA, MA SE NON SI SENTIVANO A CASA IN UN PD CHE SI BATTE PER L’AMBIENTE, I DIRITTI E IL LAVORO DI QUALITÀ, ALLORA FORSE L’INDIRIZZO LO AVEVA SBAGLIATO PRIMA” – TRA ABBANDONI, VELENI E LA TENAGLIA DEL DUO DE LUCA-BONACCINI, QUANTO PUÒ RESISTERE LA SEGRETARIA DEM?

elly schlein alla festa del fatto quotidiano

«C’è un’agenda che unisce anche le varie sensibilità del Pd. Credo che sia sempre un dispiacere quando qualcuno decide di andare via, ma se ci rendiamo conto che qualcuno può non sentirsi a casa in un Pd che si batte per l’ambiente, i diritti e il lavoro di qualità, allora forse l’indirizzo lo aveva sbagliato prima». Così la segretaria pd Elly Schlein , alla Festa de “Il Fatto Quotidiano” commenta le fuoriuscite dai dem.

Quanto poi alle critiche della minoranza Pd, Schlein sostiene che «abbiamo svolto un congresso dopo una sconfitta molto dura alle politiche dell’anno scorso. Molti ipotizzavano addirittura la morte del Pd, così non è stato». «Il cambiamento incontra sempre delle resistenze. Se il Pd e il centrosinistra avessero fatto sempre bene in tutti questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie», prosegue la leader dem […]

elly schlein alla festa del fatto quotidiano

Critico il dem Fassino: «Voglio sperare che le parole di Elly Schlein siano andate al di là dei suoi reali convincimenti. Non posso pensare che di fronte alla fuoriuscita di dirigenti e militanti in sofferenza, l’unica risposta della segretaria del partito sia che avevano sbagliato a scegliere il Pd. Detto peraltro a militanti e dirigenti iscritti al Pd molto prima della adesione di Elly Schlein. Ci si rallegra di chi arriva, non di chi parte»., ha detto l’ex sindaco di Torino e membro della Direzione del Pd.

