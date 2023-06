ELLY TORNA COMUNIST-ELLY – DOPO AVER PARTECIPATO AI FUNERALI DEL CAV, LA SCHLEIN TORNA ALL'OPPOSIZIONE: “NON PARTECIPIAMO ALLA BEATIFICAZIONE DEL CAV. RICORDIAMO LE LEGGI AD PERSONAM, IL CONFLITTO D'INTERESSE E LA MERCIFICAZIONE DI TUTTO” – “NON C'È MOMENTO PIÙ SBAGLIATO CHE COGLIERE LA MORTE DI BERLUSCONI PER PORTARE AVANTI A SPALLATE LE RIFORME” – IL NO ALLE LARGHE INTESE, APRE A "INIZIATIVE CONDIVISE" CON CONTE E MANDA UN AVVISO AI NAVIGATI DEL NAZARENO: “QUANDO PROVI A CAMBIARE, TROVI RESISTENZE”

Berlusconi: Schlein, non partecipiamo alla beatificazione

elly schlein

(ANSA) "Non l'ho mai conosciuto in vita. L'impegno politico di tanti è nato in opposizione al berlusconismo. Oggi al Nazareno mi trovo a esserci io a guidare la comunità democratica. Abbiamo portato rispetto al funerale. Ma non partecipiamo alla beatificazione di Berlusconi. Ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto d'interesse. Ricordiamo la mercificazione di tutto. Abbiamo trovato una forzatura inopportuna nel chiedere i tre giorni di lutto nazionale. È naturale che si riservi a persone che hanno unito la Repubblica, caratteristiche che non corrispondono al Berlusconi politico". Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein a SkyTg24.

Schlein, ci sentiremo con Conte su iniziative condivise

(ANSA) "Ci sentiremo con Conte per coordinare le iniziative che le nostre forze stanno portando avanti. Ci sono le regionali in Molise su cui abbiamo costruito un'alleanza. Trovo positivo che le nostre forze portino avanti battaglie condivise". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nell'intervista a SkyTg24.

elly schlein ai funerali di silvio berlusconi

Schlein, rimango contraria alle larghe intese

(ANSA)"Il mio impegno politico è nato contro le grandi intese e rimango contraria all'idea delle larghe intese. Maggioranze sempre composite e larghe non sono riuscite ad aggredire i temi, quella strada non mi vedrebbe d'accordo". Lo ha dichiarata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nell'intervista a SkyTg24.

Schlein,errore cogliere momento morte Berlusconi per riforme

(ANSA) "Serve equilibrio" e "non c'è momento più sbagliato che cogliere la morte di Berlusconi per portare avanti riforme a spallate". Lo ha detto la segretaria del Pd elly Schlein commentando la riforma della Giustizia a Sky.

francesco boccia elly schlein funerali di silvio berlusconi

Pd: Schlein, quando provi a cambiare trovi resistenze

(ANSA) "Quando provi a cambiare le cose, trovi resistenze dentro e fuori. Bisogna costruire la credibilità del Pd. Un corpo complesso come quello di un partito non lo cambi dalla testa. Abbiamo avuto problemi non piacevoli: abbiamo perso nei ballottaggi alle Amministrative, ma il Pd si è confermato primo partito. Teniamo ma da soli non bastiamo a vincere". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nell'intervista a SkyTg24, rispondendo a una domanda sulla sua esperienza da segretaria Dem.

Pd: Schlein, alle Europee l'obiettivo è essere primo partito

GAY PRIDE 2023 - ELLY SCHLEIN CON UNO DEI PARTECIPANTI

(ANSA) "L'obiettivo è essere primo partito e quindi superare Fratelli d'Italia". Lo dice la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nell'intervista a SkyTg24 rispondendo sugli obiettivi del Pd alle prossime elezioni europee.

